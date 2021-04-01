Информацию на сайтах признали запрещённой
В Забайкальском крае прокуратура выявила семь сайтов, на которых предлагалось приобрести за деньги поддельные справки об отсутствии у человека коронавируса.
По закону запрещено распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.
- Подделка и сбыт документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, влечёт административную ответственность по ст. 19.23 КоАП РФ, а нарушение санитарно-эпидемиологических правил в случае наступления определённых последствий может повлечь также уголовную ответственность по ст. 236 УК РФ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкалья.
Прокуратура направила в Дульдургинский районный суд Забайкальского края административное исковое заявление и потребовала признать распространяемую на сайтах информацию запрещённой.
Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.
В Забайкалье заблокировали сайты, продающие справки об отсутствии COVID-19
Происшествия, Фото:
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