В Забайкалье заблокировали сайты, продающие справки об отсутствии COVID-19

Информацию на сайтах признали запрещённой



В Забайкальском крае прокуратура выявила семь сайтов, на которых предлагалось приобрести за деньги поддельные справки об отсутствии у человека коронавируса.



По закону запрещено распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.



- Подделка и сбыт документа, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, влечёт административную ответственность по ст. 19.23 КоАП РФ, а нарушение санитарно-эпидемиологических правил в случае наступления определённых последствий может повлечь также уголовную ответственность по ст. 236 УК РФ, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкалья.



Прокуратура направила в Дульдургинский районный суд Забайкальского края административное исковое заявление и потребовала признать распространяемую на сайтах информацию запрещённой.



Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.

