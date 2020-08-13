В Бурятии ребёнок отравился неизвестным грибом

Случаи отравления грибами происходят среди детей всё чаще



В Бурятии шестилетний ребёнок получил острое отравление неизвестным грибом. В пресс-службе управления Роспотребнадзора «Байкал-Daily» сообщили, что инцидент произошёл в выходные. Гриб, которым отравился ребёнок, сорвали во время прогулки в пригороде Улан-Удэ.



Сейчас состояние ребёнка стабилизировалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Отметим, ежегодно в России регистрируется порядка тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.



Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет. Однако случаи отравления грибами происходят среди детей всё чаще. Обычно во время прогулок из-за невнимательности взрослых и неосторожности малышей сырой гриб попадает в организм ребёнка.



- Чаще всего пищевые отравления грибами связаны с недостатком информации о грибах. Люди собирают незнакомые или ложные грибы, в местах, где они накапливают соли тяжёлых металлов, ядохимикаты – около дорог, в городских парках. Кроме того, токсичным может быть и съедобный гриб в засушливый период года или после того, как место сбора грибов было обработано пестицидами или ядохимикатами для борьбы с насекомыми и вредителями, - поясняют в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Кроме того, не все знают, как правильно приготовить грибы. Специалисты объясняют: их рекомендуется предварительно отварить 10 минут, отвар слить, промыть отваренные грибы и только затем приготовить их как обычно. Предварительное отваривание грибов поможет значительно снизить в них содержание токсичных элементов.







