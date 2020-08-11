Сгорели несколько сидений
Накануне, 10 августа, в селе Кабанск в Бурятии на стадионе «Колос» произошёл пожар. О происшествии сообщили в группе «Кабанск-инфо. 24/7».
В результате пожара повреждена трибуна на площади один квадратный метр, а также три пластиковых кресла.
Как сообщал «Байкал-Daily», 7 августа в Закаменском районе в местности Балхой сгорело 45 центнеров сена.
В Бурятии произошёл пожар на стадионе
Происшествия, Фото:
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