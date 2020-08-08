В Бурятии из-за неосторожности с огнём сгорело 45 центнеров сена

Пламя тушили местные жители и пожарные



Вчера в Закаменском районе Бурятии, в местности Балхой, произошёл пожар в сарае. На момент прибытия пожарных горел сеновал.



Пожарные, совместно с местными жителями, ликвидировали возгорание. В результате пожара сгорела стена сеновала на общей площади 40 кв. м и 45 центнеров сена.



Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

