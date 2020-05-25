В Бурятии грабитель прихватил шланг

Преступник хотел использовать шланг у себя в огороде



Вечером 20 мая в дежурную часть отделения полиции Онохая Заиграевского района с заявлением о грабеже обратилась 44-летняя жительница села Эрхирик. Она рассказал, что днём к её супругу пришёл пьяный неизвестный мужчина. Узнав, что хозяина нет дома, он забрал лежавший на веранде поливной шланг и ушёл. Ущерб составил около пяти тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего подозреваемого. Молодой человек был неоднократно судим за преступления против личности и имущественные преступления. Он пояснил, что хотел использовать шланг у себя в огороде.



Шланг изъят сотрудниками полиции.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



