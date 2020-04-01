Братчанка перевела мошенникам более 700 тысяч рублей

Пожилая женщина оформила два кредита для оплаты различных услуг, якобы необходимых для получения денег



В полицию обратилась 72-летняя жительница Падунского района Братска. Женщина сообщила, что неизвестные выманили у неё 741 тысячу рублей.



В течение десяти дней она общалась с неизвестными лицами, которые сообщили ей о якобы положенной выплате за когда-то приобретённые в интернет-магазине лекарства. Сумма компенсации – 45 тысяч рублей.



Заинтересовавшаяся этим предложением пенсионерка по указанию телефонного «консультанта» в течение нескольких дней осуществляла переводы сначала из собственных средств, а когда они закончились, оформила два кредита для оплаты различных услуг, якобы необходимых для получения денег. Когда сумма достигла солидного размера, а собеседник перестал выходить на связь, женщина опомнилась и обратилась в полицию.



Первоначально установлено, что злоумышленники использовали номер, обслуживаемый оператором сотовой связи столичного региона. По заявлению братчанки проводится проверка, сообщили в межмуниципальном управлении МВД России «Братское».

