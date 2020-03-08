В Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину

Пострадавшего пешехода госпитализировали в медучреждение
Сегодня днём в микрорайоне Зеленхоз в Улан-Удэ 21-летний водитель машины «Мазда Демио» совершил наезд на пешехода.
Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе.
- Пострадавший мужчина доставлен в медучреждение. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Известно, что стаж вождения молодого человека, находившегося за рулём «Мазды Демио», около 2 лет.
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Происшествия, Фото:
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