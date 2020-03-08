В Улан-Удэ на «зебре» сбили мужчину

Происшествия, Фото: из архива

Пострадавшего пешехода госпитализировали в медучреждение



Сегодня днём в микрорайоне Зеленхоз в Улан-Удэ 21-летний водитель машины «Мазда Демио» совершил наезд на пешехода.



Авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе.



- Пострадавший мужчина доставлен в медучреждение. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



Известно, что стаж вождения молодого человека, находившегося за рулём «Мазды Демио», около 2 лет.

