Деньгами организации ему завладеть так и не удалось
В Усть-Куте в Иркутской области задержали подозреваемого в разбойном нападении на микрофинансовую организацию.
Преступление было совершено вчера утром. Мужчина, угрожая сотруднице расправой, побил её и попытался забрать выручку. Однако завладеть средствами ему не удалось – узнав, что девушка нажала тревожную кнопку, налётчик забрал ключи от офиса, закрыл её и скрылся.
Правоохранители спустя несколько минут задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Мужчине 37 лет, он ранее судим и в августе прошлого года освободился из мест лишения свободы.
Горожанин заранее продумывал план действий. Зная о том, что помещения оснащены системой видеонаблюдения, на лицо надел маску, и, чтобы не оставлять отпечатки на руках, носил перчатки.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». В настоящий момент устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям на территории региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Усть-Куте задержали налётчика на офис микрозаймов
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