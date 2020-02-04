Более 500 должников по штрафам арестовали в Бурятии

За год за неуплату административных штрафов привлекли более 4,5 тысяч человек



В 2019 году в Бурятии к административной ответственности за неуплату административных штрафов было привлечено 4 648 неплательщиков. Из них 577 человек подвергнуты административному аресту. В отношении 728 правонарушителей приняты решения об обязательных работах.



- Лицо, своевременно не оплатившее административный штраф, привлекается к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП и подвергается наказанию в виде штрафа в двукратном размер, но не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов, - пояснил начальник отдела организации и применения административного законодательства МВД по Бурятия Сергей Баранов.



В текущем году по данной статье было наказано 193 правонарушителя, 14 из которых подвергнуты судом к административному аресту. В отношении 27 правонарушителей приняты решения об обязательных работах.

