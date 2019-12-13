Нападавшего задержали по ориентировке
В Чите в полицию обратился местный житель и сообщил, что неизвестный отобрал у него сотовый телефон «Хонор» и деньги Он оценил ущерб на сумму 23 тысячи рублей.
Установлено, что накануне преступления потерпевший был в гостях в компании малознакомых мужчин. В ходе распития спиртных напитков, между мужчиной и неизвестным произошёл конфликт. В итоге другой мужчина избил потерпевшего и забрал сотовый телефон и деньги. Потерпевший смог описать внешность и назвать имя грабителя.
- Затем полицейские установили личность ранее судимого подозреваемого. Ориентировку с его приметами передали наружным нарядам полиции. В ходе патрулирования улиц города сотрудники ППС заметили мужчину и задержали. От него получены признательные показания. Похищенный телефон злоумышленник успел продать, а деньги потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Забайкалец избил собутыльника и отобрал телефон
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