Забайкалец избил собутыльника и отобрал телефон

Нападавшего задержали по ориентировке



В Чите в полицию обратился местный житель и сообщил, что неизвестный отобрал у него сотовый телефон «Хонор» и деньги Он оценил ущерб на сумму 23 тысячи рублей.



Установлено, что накануне преступления потерпевший был в гостях в компании малознакомых мужчин. В ходе распития спиртных напитков, между мужчиной и неизвестным произошёл конфликт. В итоге другой мужчина избил потерпевшего и забрал сотовый телефон и деньги. Потерпевший смог описать внешность и назвать имя грабителя.



- Затем полицейские установили личность ранее судимого подозреваемого. Ориентировку с его приметами передали наружным нарядам полиции. В ходе патрулирования улиц города сотрудники ППС заметили мужчину и задержали. От него получены признательные показания. Похищенный телефон злоумышленник успел продать, а деньги потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.





