В Бурятии тушат пожар в нацпарке

Один лесной пожар тушат в Бурятии



Работы по тушению лесного пожара, возникшего из-за грозы, на площади около 8 га в Забайкальском национальном парке продолжаются. Также проводятся работы по дотушиванию локализованного очага в Баргузинском заповеднике.



На тушении пожаров задействовано 70 человек из числа десантников-парашютистов и лесной охраны дирекции, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



В Бурятии действует особый противопожарный режим.



При обнаружении очагов возгорания необходимо сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.



