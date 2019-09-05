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В Бурятии тушат пожар в нацпарке

В Бурятии тушат пожар в нацпарке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один лесной пожар тушат в Бурятии

Работы по тушению лесного пожара, возникшего из-за грозы, на площади около 8 га в Забайкальском национальном парке продолжаются. Также проводятся работы по дотушиванию локализованного очага в Баргузинском заповеднике.

На тушении пожаров задействовано 70 человек из числа десантников-парашютистов и лесной охраны дирекции, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

В Бурятии действует особый противопожарный режим.

При обнаружении очагов возгорания необходимо сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.

лесные пожары
 
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