Один лесной пожар тушат в Бурятии
Работы по тушению лесного пожара, возникшего из-за грозы, на площади около 8 га в Забайкальском национальном парке продолжаются. Также проводятся работы по дотушиванию локализованного очага в Баргузинском заповеднике.
На тушении пожаров задействовано 70 человек из числа десантников-парашютистов и лесной охраны дирекции, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии действует особый противопожарный режим.
При обнаружении очагов возгорания необходимо сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.
В Бурятии тушат пожар в нацпарке
Происшествия, Фото:
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