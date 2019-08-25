Иркутянка перевела мошенникам почти 50 тысяч

Женщина перевела деньги за приобретение авиабилетов, однако обещанные билеты в электронном виде так и не пришли



В отдел полиции в Иркутске с заявлением о мошеннических действиях обратилась 43-летняя жительница и сообщила, что хотела купить билеты в Лондон для своей дочери, а вместо этого перевела мошенникам почти 50 тысяч рублей.



Выяснилось, что потерпевшая узнала от своей знакомой о группе в одной из социальных сетей, в которой можно выгодно приобрести авиабилеты. В ходе переписки женщина доверилась администратору группы и перевела деньги за приобретение билетов по маршруту Иркутск – Москва – Лондон. Однако обещанные билеты в электронном виде так и не пришли. На следующий день пришло сообщение, что билеты готовы, но необходимо перевести еще 4 000 рублей. Пострадавшая отказалась и потребовала вернуть деньги, но обещанного возврата так и не произошло.



Сотрудники полиции убедительно призывают граждан быть предельно внимательными и аккуратными при переводе средств неизвестным людям либо организациям за оказание ими каких-либо услуг. Добропорядочность фирмы можно выяснить в Интернете по оставленным отзывам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

