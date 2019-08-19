В Забайкалье на стадионе росла конопля

Администрация поселения никаких мер для её уничтожения не принимала



На стадионе города Сретенск в Забайкальском районе локально росла конопля. Несмотря на то, что обязанность по её уничтожению возложена на местную администрацию, мер к уничтожению растения не принято.



- Наличие произрастающей дикорастущей конопли на территории городского поселения может повлечь за собой возможность её свободного сбора и распространения среди населения Сретенского района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



По результатам проверки в адрес главы администрации города внесено представление. После этого администрация незамедлительно приняла меры по уничтожению конопли.

