Администрация поселения никаких мер для её уничтожения не принимала
На стадионе города Сретенск в Забайкальском районе локально росла конопля. Несмотря на то, что обязанность по её уничтожению возложена на местную администрацию, мер к уничтожению растения не принято.
- Наличие произрастающей дикорастущей конопли на территории городского поселения может повлечь за собой возможность её свободного сбора и распространения среди населения Сретенского района, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
По результатам проверки в адрес главы администрации города внесено представление. После этого администрация незамедлительно приняла меры по уничтожению конопли.
В Забайкалье на стадионе росла конопля
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Администрация поселения никаких мер для её уничтожения не принимала
В республике накануне тушили 6 лесных пожаров
Нарушения выявила транспортная прокуратура
Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима
Пенсионерка не запирала двери квартиры
Следователи устанавливают обстоятельства трагедии на реке Селенга
У них обнаружено 350 хвостов рыбы
В их числе двое подростков
Ему грозит арест на срок до 4 месяцев
Они распространяли спайс путем закладок
Парень сбежал из социального учреждения
Она требовала отдать ей деньги
Поменять колодки его попросила его знакомая
Преступление произошло холодной зимой
Девушка отводила ребёнка в сад и не заперла автомобиль