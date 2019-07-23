В Бурятии в ДТП пострадал 1,5-месячный младенец

ДТП устроил молодой водитель «Лексуса»
Накануне, 22 июля около 17 часов в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал грудной ребёнок.
- 22-летний водитель «Лексус РХ-350», следуя со стороны посёлка Энхалук в направлении посёлка Сухая, на 72 км. автодороги «Тресково – Шергино – Оймур - Заречье» не справился с управлением. Водитель совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП травмы получила 1,5 месячная девочка, которая находилась на руках у матери.
С переломом шейки бедра ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение.
Стаж вождения водителя – один год, уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на трассе Улан-Удэ – Курумкан водитель чудом избежал сразу двух лобовых столкновений
. Как это было, записал видеорегистратор.
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