В Бурятии водитель чудом избежал сразу двух лобовых столкновений: видео

В Бурятии водителю и трём пассажирам автомобиля, в числе которых маленькие дети, чудом удалось избежать столкновений с легковушками, нёсшимися по «встречке». Всё произошедшее записал видеорегистратор везучего шофёра. Видео автор поделился в Instagram в паблике anonim03_uu.











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Происшествие произошло сегодня утром, 22 июля. Водитель двигался по трассе Улан-Удэ – Курумкан. На видео видно, как водитель совершает обгон белого автобуса по «встречке», а затем возвращается на свою полосу движения. Спустя несколько метров из-за поворота по полосе встречного движения появляется «Инфинити», обгоняющая пассажирский автобус. Везучему шофёру чудом удаётся избежать столкновений и с автобусом, и с легковушкой, но затем появляется второй лихач на «Хонде», летящий по «встречке». Хладнокровный водитель избежал и второго столкновения.В салоне «счастливой» машины пассажиры испугались до смерти, слышен женский или детский плач.Местные комментаторы возмущены такой опасной ездой водителей.«Какой ужас, слава богу всё обошлось. Наказать надо таких водителей», «Два оленя! Чем думают!!! Лишать их надо!», «Эту трассу вообще пьяные делали походу, вчера сам ехал с Максимихи, и в шоке был от разделительных полос», «Господи! Вообще люди не думают о последствиях, лишать надо пожизненно их прав», «Да там постоянно так, если это пыхта перевал, обгоняют прямо на поворотах большегрузов, печально что могли пострадать люди», «Вы счастливчики», - пишут комментаторы.Происшествие прокомментировали и в УГИБДД МВД по Бурятии. В действиях водителей усмотрели нарушение ПДД.- В действиях водителя усматривается нарушение пункта 11.1 ПДД РФ - прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. В соответствии со ст. 12.15 ч.4 КРФ об АП - Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, - влечёт наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Мы связались с администрацией паблика, чтобы уточнить данные водителя, предоставившего видео. Для возбуждения административного производства нам необходимо знать точную дату, время и место совершения нарушения, - сообщили пресс-службе УГИБДД МВД по Бурятии.