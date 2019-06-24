Мужчина и женщина пошли купаться ночью
22 июня в озере Юнатка, которое находится в черте Иркутска, утонула 31-летняя жительница посёлка Пивовариха.
- Было установлено, что в начале третьего ночи мужчина и женщина, отдыхавшие в компании друзей, решили пойти к берегу и искупаться. Когда она начала тонуть, её спутник предпринял попытки помочь, но спасти женщину ему не удалось. Она скрылась под водой. Компания вызвала сотрудников полиции и спасателей, - рассказал государственный инспектор по маломерным судам Иркутской районной группы патрульной службы № 1 Александр Яшенко.
Водолазы нашли тело в нескольких метрах от берега и передали сотрудникам полиции.
По словам спасателей, это далеко не первый трагический случай на этом озере. На протяжении нескольких лет здесь гибнут люди. Дно озера сильно захламлено строительным мусором, кусками арматуры, автомобильными покрышками, поэтому купание здесь недопустимо. Запрет на купание игнорируют как взрослые, так и дети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 июня в Бурятии утонула 12-летняя девочка.
В Иркутске ночью утонула женщина
Происшествия, Фото:
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