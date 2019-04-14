В Улан-Удэ в ДТП пострадал водитель без прав

Он врезался в стоящую «Мазду»
Сегодня в три часа ночи в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии произошло ДТП.
- 19-летний водитель автомобиля «Тойота ЛитАйс Ноах», не имеющий права управления транспортным средством, совершил наезд на стоящий автомобиль «Мазда Титан», - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Пострадал сам водитель «Тойоты». Парня госпитализировали в больницу.
Автомобили получили серьёзные механические повреждения.
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