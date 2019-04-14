В Улан-Удэ в ДТП пострадал водитель без прав





Сегодня в три часа ночи в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии произошло ДТП.- 19-летний водитель автомобиля «Тойота ЛитАйс Ноах», не имеющий права управления транспортным средством, совершил наезд на стоящий автомобиль «Мазда Титан», - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Пострадал сам водитель «Тойоты». Парня госпитализировали в больницу.Автомобили получили серьёзные механические повреждения.