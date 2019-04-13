В Бурятии с рельсов сошёл грузовой поезд

В пятницу, 12 апреля около 14 часов на подъездных путях Восточно-Сибирской железной дороги вблизи села Шабур Заиграевского района сошли с рельсов 13 полувагонов с углём.



- В результате схода полувагонов никто не пострадал, - сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. – Проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.





В настоящее время ведутся восстановительные работы



ТАСС уточняет, что сход вагонов произошёл на ведомственной ветке, которая не используется для перевозки пассажиров.



