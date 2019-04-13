В Бурятии с рельсов сошёл грузовой поезд

В пятницу, 12 апреля около 14 часов на подъездных путях Восточно-Сибирской железной дороги вблизи села Шабур Заиграевского района сошли с рельсов 13 полувагонов с углём.
- В результате схода полувагонов никто не пострадал, - сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. – Проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
- В результате схода полувагонов никто не пострадал, - сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. – Проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
В настоящее время ведутся восстановительные работы
ТАСС уточняет, что сход вагонов произошёл на ведомственной ветке, которая не используется для перевозки пассажиров.
ТАСС уточняет, что сход вагонов произошёл на ведомственной ветке, которая не используется для перевозки пассажиров.