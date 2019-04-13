В Улан-Удэ водитель сбил велосипедиста

В пятницу, 12 апреля в 16.45 часов на улице Борсоева в Улан-Удэ под колёса автомобиля попал 18-летний велосипедист. Наезд произошёл в зоне пешеходного перехода, сообщают оперативные службы Улан-Удэ. За рулём автомобиля, сбившего молодого человека, был 50-летний водитель.В результате ДТП велосипедист получил вывих левой бедренной кости, перелом лонных костей, перелом седалищных костей, перелом левой ключицы, ушиб правого лёгкого. Пострадавший госпитализирован в БСМП.С начала 2019 года в Улан-Удэ произошло 41 ДТП, в результате которых погибло 6 человек, а травмировано было 45.