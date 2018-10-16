В Улан-Удэ две «Тойоты» после ДТП получили серьёзный ущерб













В воскресенье, 14 октября, около 11 часов в 102 квартале Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты».- Не доезжая 50 метров до перекрёстка в сторону города, водитель «Тойоты Алекс», выезжая с прилегающей дороги, не уступила дорогу «Тойоте Камри», - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.В результате произошло лобовое столкновение. У одной из машин сработала подушка безопасности, однако водители не получили серьёзных травм.А вот машинам предстоит серьёзный ремонт – их передние части оказались сильно разбиты.