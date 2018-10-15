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В Улан-Удэ водитель бетомешалки устроил массовое ДТП

В Улан-Удэ водитель бетомешалки устроил массовое ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла возле Селенгинского моста

В субботу, 13 октября, около 10 часов утра на улице Борсоева, перед Селенгинским мостом произошла авария с участием четырёх транспортных средств. 





По словам очевидцев, массовое столкновение устроил водитель бетономешалки. Он перед светофором протаранил УАЗ. Отечественный автомобиль от удара врезался в «Тойоту Виш», после чего УАЗ по инерции выбросило на полосу встречного движения.

Тем временем «Виш» влетел также в «Хонду Аккорд».




К счастью, обошлось без пострадавших.

Это уже второе ДТП с бетономешалкой за короткое время. Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в 110 квартале Улан-Удэ «миксер» упал на бок, придавив собой «Ниссан». Буквально за минуту до этого водитель высадил из легковушки ребёнка.








ДТП
 
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