В Улан-Удэ водитель бетомешалки устроил массовое ДТП

В субботу, 13 октября, около 10 часов утра на улице Борсоева, перед Селенгинским мостом произошла авария с участием четырёх транспортных средств.
По словам очевидцев, массовое столкновение устроил водитель бетономешалки. Он перед светофором протаранил УАЗ. Отечественный автомобиль от удара врезался в «Тойоту Виш», после чего УАЗ по инерции выбросило на полосу встречного движения.
Тем временем «Виш» влетел также в «Хонду Аккорд».
К счастью, обошлось без пострадавших.
Это уже второе ДТП с бетономешалкой за короткое время. Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в 110 квартале Улан-Удэ «миксер» упал на бок, придавив собой «Ниссан». Буквально за минуту до этого водитель высадил из легковушки ребёнка.