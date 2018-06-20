МЧС Забайкалья: Как избежать ЧП с детьми летом

Детям нужно чаще напоминать правила поведения - это поможет сохранить здоровье и жизнь



Летом число несчастных случаев с детьми может увеличиться в разы. Соблюдение элементарных правил поведения на каникулах в летний период поможет не омрачить летний отдых, а родителям - максимально обезопасить своих детей от потенциальных проблем.



- Плавание и игры на воде, кроме удовольствия, несут угрозу жизни и здоровью детей. Когда ребёнок в воде, важно не спускать с него глаз, не отвлекаться – подчас минута может обернуться трагедией, сообщает пресс-служба МЧС по Забайкальскому краю.



Чаще всего дети играют со спичками, разводят костры. Места для совершения подобных «подвигов» они нередко выбирают самые неподходящие: квартиры, чердаки, дворы, лестничные площадки, подвалы. Также есть опасность поджога тополиного пуха и сухой травы, которые могут быстро распространять огонь, тем более в жаркий сухой день. Необходимо научить ребёнка, как и в каких случаях звонить на короткие номера экстренных служб. Порепетировать и понарошку позвонить в пожарную охрану.



Детям нужно объяснить и правила поведения с электроприборами, рассказать, что их нельзя оставлять без присмотра, брать мокрыми руками, засовывать в розетку предметы и выдёргивать из розетки вилку за провод.



Не менее важно рассказать ребятам про опасность обрыва электрических проводов, которые встречаются в случае усиления ветра. Во избежание поражения электрическим током, такие провода не только нельзя трогать руками, но и даже приближаться к ним, особенно если вокруг сыро.





Частым местом для игр становятся ямы, канавы, неизведанные территории и даже лес. С точки зрения ребёнка, это идеальное место для игр, а для родителей – ожидание неприятностей и сплошная головная боль.



- Чтобы дети за лето отдохнули и остались здоровыми помните: чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные правила поведения, тем больше вероятность, того что он их запомнит и будет выполнять, - советуют в МЧС.



