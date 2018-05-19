Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства хищения денежных средств с банковской карты
17 мая в полицию Октябрьского района обратилась 46-летняя гражданка и сообщила, что с её банковской карты похищены три тысячи рублей, сообщает МВД республики.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Как выяснилось, телефон с сим-картой был похищен неизвестным лицом ещё две недели назад - 3 мая. Потеряв телефон, женщина не отключила услугу «Мобильный банк», привязанную к сим-карте.
Полиция напоминает: при потере либо смене номера телефона c подключенной услугой «Мобильный банк» необходимо срочно обратиться к оператору сотовой связи для блокировки SIM-карты и в контактный центр банка для блокировки услуги «Мобильный банк».
Улан-удэнка лишилась денег, не отключив «мобильный банк»
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