 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Января

Популярное

Пьяный улан-удэнец пытался выдать убийство сожительницы за суицид

Пьяный улан-удэнец пытался выдать убийство сожительницы за суицид
Происшествия,  09.01.2018 17:31 Фото:pixabay.com
Всего за новогодние выходные в Бурятии произошло пять убийств и семь человек замёрзли насмерть в состоянии алкогольного опьянения

На территории республики за прошедшие новогодние праздники произошло пять убийств, два покушения на убийство и два случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Все преступления раскрыты, подозреваемые задержаны. Преступления носят бытовой характер, потерпевшими были в основном кто-то из супругов или сожители. Поводами для причинения смерти служили ссоры, возникшие после употребления спиртного на фоне алкогольного опьянения.

Так, один из мужчин попытался выдать убийство сожительницы за самоубийство. Злоумышленник был задержан 2 января утром в квартире одного из домов по улице Кошевого города Улан-Удэ, где было обнаружено тело 44-летней женщины с признаками насильственной смерти. На теле погибшей бил обнаружены колото-резанные раны левого бедра. Женщина сидела в кресле, в её руке был зажат нож. Находившийся в квартире сожитель покойной уверял следователя, что потерпевшая покончила жизнь самоубийством путём нанесения себе ранения ножом.

Однако следы на месте происшествия, расположение ножа в руке и раны на теле потерпевшей сразу же заставили сыщиков сомневаться в версии мужчины. И они возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего».

После того, как судебно-медицинский эксперт по результатам осмотра тела покойной женщины подтвердил, что причинить смертельное повреждение потерпевшая сама себе не могла, её сожитель больше не стал предпринимать попытки отвести от себя подозрение, в ходе допроса признался в преступлении и дал подробные показания об обстоятельствах расправы над потерпевшей. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено предварительное обвинение.

По данным следствия, сожители проживали вместе в течение полутора лет. Они встретили Новый год вместе, после чего женщина ушла к знакомым и до вечера следующего дня не появлялась дома. 1 января вечером она вернулась, принесла с собой спиртное, которое сожители начали вместе употреблять. Однако через некоторое время мужчина начал предъявлять сожительнице претензии, упрекая в том, что она длительное время отсутствовала дома. На этой почве между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ножом нанес сожительнице удар в бедро, повредив клинком артерию.

Раненая женщина уселась в кресло, а злоумышленник ушел в соседнюю пустующую квартиру, где переночевал. Вернувшись следующим утром, он обнаружил сожительницу мертвой. Решив инсценировать суицид, обвиняемый вложил в руку женщины окровавленный нож, а затем пришёл к её родственникам и сообщил, что женщина покончила жизнь самоубийством.

Сейчас следователи составляют полную картину происшествия и собирают доказательства. Обвиняемый находится под стражей.

Кроме того, с начала года в пожарах погибли три человека, семеро местных жителей скончались от переохлаждения, замёрзнув на улице в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии девушка, катаясь на «ватрушке», влетела в автомобиль
Происшествия, 09.01.2018
Девушка получила тяжелые травмы, катаясь на «ватрушке» в Бурятии. Видео инцидента было размещено в сети
В Иркутске из сгоревшей машины вытащили тело водителя
Происшествия, 09.01.2018
Пожарные вытащили тело человека из автомобиля «Мазда Бонго, который сгорел утром 9 января в Иркутске, сообщила ИА «БайкалПост» сотрудница пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области
Читинский танцор умер во время фестиваля в Красноярске
Происшествия, 09.01.2018
31-летний житель города Читы Степан Жернаков скончался в Красноярске во время танцевального фестиваля Hot Winter in Siberia. Это недельный фестиваль, во время которого для танцоров ежедневно проводятся многочисленные занятия и мастер-классы
Замотделением соцслужбы в Иркутской области получала вторую зарплату
Происшествия, 09.01.2018
За коррупционное преступление женщина получила крупный штраф
В Иркутске уличный грабитель отобрал телефон у девушки
В Иркутске уличный грабитель отобрал телефон у девушки
Происшествия, 09.01.2018
Грабитель выхватил из рук девушки дорогостоящий сотовый телефон в микрорайоне Берёзовый Ленинского района Иркутска
Пьяный улан-удэнец пытался выдать убийство сожительницы за суицид
Пьяный улан-удэнец пытался выдать убийство сожительницы за суицид
Происшествия, 09.01.2018
Всего за новогодние выходные в Бурятии произошло пять убийств и семь человек замёрзли насмерть в состоянии алкогольного опьянения
В Бурятии воры стащили топливо и товар из фургона
Происшествия, 09.01.2018
Воры воспользовались тем, что водитель машины спал во время совершения кражи
Пьяный житель Забайкалья пырнул ножом сына
Происшествия, 09.01.2018
Пьяную ссору с поножовщиной пресекли сотрудники вневедомственной охраны
В Санкт-Петербурге пропал военный из Бурятии
В Санкт-Петербурге пропал военный из Бурятии
Происшествия, 09.01.2018
Молодой человек отправился в отпуск и исчез
В новогодние праздники на дорогах Бурятии погибли два человека
В новогодние праздники на дорогах Бурятии погибли два человека
Происшествия, 09.01.2018
Погибли водитель и пассажир «Жигулей» и «Хонды Авансер»
Улан-удэнка погибла на пожаре в новогоднюю ночь
Улан-удэнка погибла на пожаре в новогоднюю ночь
Происшествия, 09.01.2018
Всего в новогодние праздники на пожарах в Бурятии погибли двое человек

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^