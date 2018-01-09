Пьяный улан-удэнец пытался выдать убийство сожительницы за суицид

Всего за новогодние выходные в Бурятии произошло пять убийств и семь человек замёрзли насмерть в состоянии алкогольного опьянения



На территории республики за прошедшие новогодние праздники произошло пять убийств, два покушения на убийство и два случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Все преступления раскрыты, подозреваемые задержаны. Преступления носят бытовой характер, потерпевшими были в основном кто-то из супругов или сожители. Поводами для причинения смерти служили ссоры, возникшие после употребления спиртного на фоне алкогольного опьянения.



Так, один из мужчин попытался выдать убийство сожительницы за самоубийство. Злоумышленник был задержан 2 января утром в квартире одного из домов по улице Кошевого города Улан-Удэ, где было обнаружено тело 44-летней женщины с признаками насильственной смерти. На теле погибшей бил обнаружены колото-резанные раны левого бедра. Женщина сидела в кресле, в её руке был зажат нож. Находившийся в квартире сожитель покойной уверял следователя, что потерпевшая покончила жизнь самоубийством путём нанесения себе ранения ножом.



Однако следы на месте происшествия, расположение ножа в руке и раны на теле потерпевшей сразу же заставили сыщиков сомневаться в версии мужчины. И они возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего».



После того, как судебно-медицинский эксперт по результатам осмотра тела покойной женщины подтвердил, что причинить смертельное повреждение потерпевшая сама себе не могла, её сожитель больше не стал предпринимать попытки отвести от себя подозрение, в ходе допроса признался в преступлении и дал подробные показания об обстоятельствах расправы над потерпевшей. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено предварительное обвинение.



По данным следствия, сожители проживали вместе в течение полутора лет. Они встретили Новый год вместе, после чего женщина ушла к знакомым и до вечера следующего дня не появлялась дома. 1 января вечером она вернулась, принесла с собой спиртное, которое сожители начали вместе употреблять. Однако через некоторое время мужчина начал предъявлять сожительнице претензии, упрекая в том, что она длительное время отсутствовала дома. На этой почве между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ножом нанес сожительнице удар в бедро, повредив клинком артерию.



Раненая женщина уселась в кресло, а злоумышленник ушел в соседнюю пустующую квартиру, где переночевал. Вернувшись следующим утром, он обнаружил сожительницу мертвой. Решив инсценировать суицид, обвиняемый вложил в руку женщины окровавленный нож, а затем пришёл к её родственникам и сообщил, что женщина покончила жизнь самоубийством.



Сейчас следователи составляют полную картину происшествия и собирают доказательства. Обвиняемый находится под стражей.



Кроме того, с начала года в пожарах погибли три человека, семеро местных жителей скончались от переохлаждения, замёрзнув на улице в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

