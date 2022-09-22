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Горсовет Улан-Удэ взялся за проблему слива жидких отходов

Горсовет Улан-Удэ взялся за проблему слива жидких отходов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение принято на очередной сессии

Депутаты Улан-Удэнского горсовета приняли законодательную инициативу об административной ответственности за незаконный слив жидких бытовых отходов. Вопрос рассмотрели на 35-й сессии горсовета.

Планируется привлекать к ответственности недобросовестных владельцев вакуумок, которые занимаются сбором и сливом жидких бытовых отходов в неположенных местах. Подобные меры ответственности должны быть приняты на региональном уровне. Они действуют в некоторых регионах, но в Бурятии такой ответственности пока нет.

Поэтому улан-удэнские депутаты рассмотрели все вопросы, касающиеся регулирования этой деятельности и согласовали их. Инициатива будет внесена на рассмотрение в Народный Хурал.

Также были внесены изменения в Генеральный план города. Изменение функциональной зоны необходимо для возможности формирования земельного участка и предоставления его в аренду АО «Горняк». Речь идёт о территории расположенной по улице Забайкальской. Площадь территории составила 55770 квадратных километров. Ранее АО «Горняк» арендовало эту территорию у города.

Были внесены изменения в правила землепользования и застройки города. Отныне, в карте градостроительного зонирования должна появиться новая зона специального назначения. Это необходимо для передачи земли, на которой находится золошлакоотвал ТЭЦ-1.

Также Улан-Удэнский Горсовет поприветствовал трёх новых депутатов в своих рядах. Ими стали Дармаев Владислав (избирательный округ №15), Егоров Денис (избирательный округ №20) и Холхоев Саян (избирательный округ №28). Они победили на прошедших 11 сентября дополнительных выборах в горсовет.

После сессии депутаты горсовета обсудили мастер-план по развитию города.

- Мы сегодня посмотрели, послушали, пообсуждали. Конечно, у депутатов было очень много вопросов. Депутатский корпус обязательно будет участвовать в продолжении реализации касательно мастер-плана, потому что это необходимо, - рассказал председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев.

ГорсоветУУ отходы

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