Горсовет Улан-Удэ взялся за проблему слива жидких отходов

Решение принято на очередной сессии
Депутаты Улан-Удэнского горсовета приняли законодательную инициативу об административной ответственности за незаконный слив жидких бытовых отходов. Вопрос рассмотрели на 35-й сессии горсовета.
Планируется привлекать к ответственности недобросовестных владельцев вакуумок, которые занимаются сбором и сливом жидких бытовых отходов в неположенных местах. Подобные меры ответственности должны быть приняты на региональном уровне. Они действуют в некоторых регионах, но в Бурятии такой ответственности пока нет.
Поэтому улан-удэнские депутаты рассмотрели все вопросы, касающиеся регулирования этой деятельности и согласовали их. Инициатива будет внесена на рассмотрение в Народный Хурал.
Также были внесены изменения в Генеральный план города. Изменение функциональной зоны необходимо для возможности формирования земельного участка и предоставления его в аренду АО «Горняк». Речь идёт о территории расположенной по улице Забайкальской. Площадь территории составила 55770 квадратных километров. Ранее АО «Горняк» арендовало эту территорию у города.
Были внесены изменения в правила землепользования и застройки города. Отныне, в карте градостроительного зонирования должна появиться новая зона специального назначения. Это необходимо для передачи земли, на которой находится золошлакоотвал ТЭЦ-1.
Также Улан-Удэнский Горсовет поприветствовал трёх новых депутатов в своих рядах. Ими стали Дармаев Владислав (избирательный округ №15), Егоров Денис (избирательный округ №20) и Холхоев Саян (избирательный округ №28). Они победили на прошедших 11 сентября дополнительных выборах в горсовет.
После сессии депутаты горсовета обсудили мастер-план по развитию города.
- Мы сегодня посмотрели, послушали, пообсуждали. Конечно, у депутатов было очень много вопросов. Депутатский корпус обязательно будет участвовать в продолжении реализации касательно мастер-плана, потому что это необходимо, - рассказал председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев.
Горсовет Улан-Удэ взялся за проблему слива жидких отходов
Власть, Фото:
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