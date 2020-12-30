В Улан-Удэ проблему берегоукрепления решают через суд

Проблемы возникли с берегоукреплением на Стеклозаводе



В сентябре в Улан-Удэ суд удовлетворил иск прокурора Советского района к администрации города и комбинату по благоустройству о приведении берегоукрепления на реке Селенга в состояние, соответствующее требованиям безопасности гидротехнических сооружений.



Исковые требования прокурора мотивированы тем, что берегоукрепление, находящееся в муниципальной собственности, расположенное вдоль территории стекольного завода, находится в ненадлежащем состоянии и требует капитального ремонта.



- Администрацией города и комбинатом по благоустройству в нарушение федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» не обеспечивается техническое обслуживание гидротехнического сооружения, не осуществлён капитальный ремонт, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Администрация Улан-Удэ подала апелляционную жалобу. 28 декабря Верховный суд Бурятии оставил решение суда первой инстанции без изменения.





