Проблемы возникли с берегоукреплением на Стеклозаводе
В сентябре в Улан-Удэ суд удовлетворил иск прокурора Советского района к администрации города и комбинату по благоустройству о приведении берегоукрепления на реке Селенга в состояние, соответствующее требованиям безопасности гидротехнических сооружений.
Исковые требования прокурора мотивированы тем, что берегоукрепление, находящееся в муниципальной собственности, расположенное вдоль территории стекольного завода, находится в ненадлежащем состоянии и требует капитального ремонта.
- Администрацией города и комбинатом по благоустройству в нарушение федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» не обеспечивается техническое обслуживание гидротехнического сооружения, не осуществлён капитальный ремонт, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Администрация Улан-Удэ подала апелляционную жалобу. 28 декабря Верховный суд Бурятии оставил решение суда первой инстанции без изменения.
В Улан-Удэ проблему берегоукрепления решают через суд
Власть, Фото:
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