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Год Байкала проведут в России

Год Байкала проведут в России
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Подготовкой в Году Байкала в России займётся в том числе Алексей Цыденов 

В России будет объявлен Год Байкала.

Президент Владимир Путин дал поручение правительству РФ совместно с правительствами Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в Российской Федерации Года Байкала. Информация об этом появилась 30 сентября на сайте Кремля.

Доклад Путину об этом необходимо представить до 1 декабря 2020 года.

Ответственные за данное поручение президента – премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», идею о проведении Года Байкала в России озвучил в начале сентября Игорь Кобзев, тогда ещё врио губернатора. Президенту идея понравилась, тогда он сказал: «Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет Годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством, хотя идея, конечно, хорошая».

Справка:

2020 год в России объявлен годом Памяти и Славы.
2019 был Годом театра.
В 2018 году был Год добровольца (волонтёра)
2017 – Год экологии
2016 – Год российского кино
2015 – Год литературы
2014 – Год культуры
2013 – Год окружающей среды
2012 - Год российской истории
2011 – Год российской космонавтики
2010 – Год учителя
2009 – Год молодёжи
2008 – Год семьи
2007 – Год русского языка
2006 – Год гуманитарных наук, культуры и образования
Год Байкала Байкал глава Бурятии Алексей Цыденов
 
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