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Глава Бурятии: «Видел много здравых идей»

Глава Бурятии: «Видел много здравых идей»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов поручил отработать все предложения с открытого совещания правительства

Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 8 февраля, в Улан-Удэ впервые состоялось открытое совещание правительства Бурятии. Совещание «Наше Бурятия» прошло в ФСК и собрало 2100 человек со всей республики и из соседних регионов. С отчётами за 2019 год выступили зампреды правительства Бурятии. После состоялись круглые столы в формате «мозгового штурма» по 12 темам.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил заместителям председателя правительства республики в течение двух недель проработать предложения, полученные по итогам круглых столов.

От участников круглых столов поступило несколько сотен предложений. Как отметил Алексей Цыденов, участники отработали интенсивно, отобрав голосованием лучшие инициативы.

- Я ходил по круглым столам: смотрел, слушал, что происходит. Первая моя просьба к модератору и организаторам – собрать все стикеры, на которых записаны предложения. Не только пять проектов-лидеров, а все. Потому что я видел много здравых, интересных идей, которые сюда не попали, их было очень много. Но их всё равно надо отработать, - выступил с поручением глава Бурятии.

По его словам, много предложений касаются федерального нормативного урегулирования или федерального финансирования.

- Берём – работаем. Большую часть представленного реализуем. Это не просто, но мы реализуем. Исходя из этого будем строить свои планы. Я прошу своих зампредов: в течение двух недель с профильными министерствами найдите контакты представителей круглых столов и идеи-лидеры в этот срок проработайте с планом мероприятий, с оценкой реалистичности инициатив, - обратился Алексей Цыденов к зампредам.

Круглые столы в рамках открытого совещания правительства проходили по темам: «Здоровая Бурятия 2024», «Молодость. Физкультура. Спорт», «Бурятия - культурный центр российского Востока», «Образование - новые возможности», «Мой бизнес - ресурсы для развития», «Цифровая экономика», «Развитие инфраструктуры для комфортной жизни», «Индустрия туризма: вызовы и возможности», «Агропромышленный комплекс: новые решения», «Повышение рождаемости и поддержка семей с детьми», «Экология: проблемы и перспективы», «Общественные инициативы», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.


глава Бурятии Алексей Цыденов правительство Бурятии
 
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