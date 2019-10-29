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Алексей Цыденов отправил глав районов на учёбу

Алексей Цыденов отправил глав районов на учёбу
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Новые руководители районов и председатели райсоветов проходят профобучение

По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова с 28 по 31 октября в Улан-Удэ проводится семинар для руководителей органов местного самоуправления районов республики. Семинар называется «Актуальные вопросы организации и осуществления местного самоуправления в муниципальных образованиях», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

На четвёртый день запланирован выезд в Селенгинский район, где главы райсоветов и местных администраций поделятся опытом с гостями из других муниципалитетов.

В 2018-2019 годы в Бурятии впервые были избраны 14 председателей районных советов. В этом году по итогам конкурсов назначены 2 главы районов и 7 глав сельских поселений.

- Мы собрали вас, чтобы вы повышали профессиональную компетенцию, освоили теоретические и практические всех основных полномочий органов местного самоуправления, - отметил на открытии семинара заместитель председателя правительства Бурятии Баир Цыренов.

В марте 2019 года 17 глав муниципальных районов, города Северобайкальск и три руководителя администраций Улан-Удэ уже прошли курсы повышения квалификации во Владивостоке.

После в Бурятию был приглашён доцент кафедры «финансы и кредит» школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич. Он провёл для глав районов семинары о методах и инструментах социально-экономического развития.

Уже стали традиционными выезды муниципальных «управленцев» в районы республики для ознакомления с опытом работы на местах, обучения навыкам публичного выступления. В 2018 году такое обучение прошли 120 глав и 120 специалистов сельских поселений. В рамках семинара они ознакомились с опытом работы администраций Заиграевского, Тарбагатайского, Иволгинского, Прибайкальского районов в обеспечении делопроизводства, воинского учёта, ведении похозяйственных книг, в кадровых вопросах, сборе налогов, формировании бюджета поселения, во взаимодействии с общественными организациями и ТОСами.



глава Бурятии Алексей Цыденов главы районов
 
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