Алексей Цыденов: «Попытки раскачать ситуацию в Бурятии будут продолжаться»

Глава Бурятии дал интервью федеральному СМИ по поводу протестной акции на площади Советов
Глава Бурятии Алексей Цыденов не исключил, что попытки раскачать протестную ситуацию вне правового поля будут продолжены. Об этом глава заявил в интервью газете «Взгляд». «Юридических оснований для отмены выборов мэра Улан-Удэ нет и быть не может. Это понятно всем. Поэтому события могут продолжаться в рамках некоего вброса в расчете на общественный резонанс», - цитирует «Взгляд» Алексея Цыденова.
Комментируя акцию протеста на площади, он отметил: задержание водителя якутского шамана Габышева было лишь «поводом для осознанной провокации».
- До выборов никто из коммунистов особо про этого «шамана» и не вспоминал, хотя он к тому времени шёл уже не один месяц. Только по Бурятии – с конца августа. В первую очередь причина – результаты выборов. У нас в Бурятии люди очень отзывчивы, всегда идут на защиту угнетённых. Если бы коммунисты сразу же сделали нормальный, согласованный, законный митинг, там собралось бы какое-то количество людей. Не очень большое, как всегда, - цитирует «Взгляд» Алексея Цыденова.
- А когда идёт провокация, и они выставляют себя угнетенными и гонимыми – тогда есть общественный резонанс. Люди идут на помощь, внимания привлечено куда больше, чем обычно. И все уже забывают суть. На площади Советов спрашивали: «Вы за что вышли?». В ответ: «За освобождение политических заключённых», - добавил он.
Глава напомнил, что водитель шамана Игорь Коношанов, которого выставляли «политическим заключённым» был задержан за отказ предъявить документ на транспортное средство и пройти освидетельствование, а также сопротивление полиции. «Где тут политика? Или пьяным за рулём машины, к которой есть претензии по документам, ездить – это политика?» - отметил глава Бурятии.
Прокомментировал в интервью «Взгляду» Алексей Цыденов и роль в протестной акции лидера бурятских коммунистов Вячеслава Мархаева, проигравшего выборы мэра:
«Я думаю, это защита перед лицом собственного неопределенного будущего. Полномочия Вячеслава Михайловича в качестве сенатора заканчиваются, чисто по времени. Была попытка реализовать себя в виде мэра, которая с абсолютно однозначным результатом провалилась. Поэтому – именно защита. И, на мой взгляд, желание повысить свою значимость, ценность для последующего политического торга внутри республики»
Также Алексей Цыденов признал, что утром, когда события только разворачивались, улетать в плановую командировку в Москву не следовало. «Я просто недооценил, что на площади будут раскачивать её (ситуацию) и дальше», - признался в интервью «Взгляду» Цыденов.
Он напомнил, что оснований для отмены выборов нет. На всех избирательных участках работали наблюдатели КПРФ (161 человек). Все они подписали итоговые протоколы, не зафиксировав возражений по итогам выборов.
Свой приход на митинг оппозиции в парк «Юбилейный» глава скрывал до последнего, чтобы избежать конфликтов.
- Я шел туда абсолютно осознанно. Мы знали сценарий наших оппонентов, кто и что готовит, какие кричалки и лозунги. Именно знали. У нас был даже предварительный сценарий митинга с тезисами выступлений. Я до последнего скрывал, что пойду туда, чтобы в «Юбилейный» не пошли наши сторонники. Это воскресенье, это вечер, это парк. Там много родителей с детьми. Само место проведения митинга – танцевальная площадка, огороженная железным забором, где всего два узких входа-выхода. И если в середине началась бы какая-то потасовка, то могли быть тяжелые последствия – и от самой потасовки, и от того, что люди ринутся в эти два узких выхода. Приводить сторонников на этом фоне было категорически нельзя. Допустить крови нельзя, - цитирует Цыденов «Взгляд».
Он подчеркнул: понимал, на что идёт. Напомним, на митинге толпа требовала отставки Цыденова.
- Главный тезис тех, кто до этого призывал людей на несанкционированный митинг на площади Советов: «власть с вами не хочет говорить». В результате люди пришли на площадь – сочувствующие, пенсионеры, разные. Люди, которые не очень разбираются в законодательстве и думают, что если мирно стоять на площади или сидеть всю ночь в припаркованном на площади автобусе, то ты ничего не нарушаешь. Идя на другой митинг – разрешённый, санкционированный, организованный теми же людьми – я, глава республики, демонстрирую, что в рамках законного митинга готов с вами разговаривать, даже зная, что услышу в ответ. После этого, если какие-либо «товарищи» пойдут на площадь, призывая людей под лозунгом «нас не хотят слышать» – это уже не аргумент. Заявляйте законный митинг, пожалуйста. Чтобы не подставлять людей, - заявил в интервью «Взгляду» Алексей Цыденов.
Он заявил, что раскачивание ситуации активно идёт в Сети, где «нас побеждают».
- Провокаторы очень избирательно подают информацию. Любой человек делает свои выводы, исходя из той информации, которую ему дали. Владея не всей информацией, люди искренне идут, переживают и поддерживают. Такая раскачка, работа в сетях привлекает нормальных людей – которые, повторюсь, видят одну информацию, но не видят другую, - цитирует «Взгляд» Цыденова.
- Итак, в сухом остатке: возможно, раскачка будет продолжаться – и мы надеемся, что люди будут понимать её причины. Что идет борьба за власть. Что человек хотел стать мэром, бился за власть, власть не получил. Вот, собственно, и всё, - заключил глава.
Алексей Цыденов: «Попытки раскачать ситуацию в Бурятии будут продолжаться»
Власть, Фото:
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