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За четыре часа выборы в Улан-Удэ посетили 13% избирателей

За четыре часа выборы в Улан-Удэ посетили 13% избирателей
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Стали известны данные явки на 12 часов дня

Явка избирателей на выборах мэра Улан-Удэ и депутатов горсовета составила 13,09%. За четыре часа проголосовали 38 075 тысяч человек.

В Октябрьском районе явка составила 13,04 %, в Железнодорожном – 13,78 %, в Советском - 12,01 %.




На 10.00 проголосовавших было 5 %. В том числе свой голос отдал глава Бурятии Алексей Цыденов, который курьёзно приехал на выборы без паспорта

«Байкал-Daily » ведёт онлайн-трансляцию выборов.


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