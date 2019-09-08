За четыре часа выборы в Улан-Удэ посетили 13% избирателей

Стали известны данные явки на 12 часов дня
Явка избирателей на выборах мэра Улан-Удэ и депутатов горсовета составила 13,09%. За четыре часа проголосовали 38 075 тысяч человек.
В Октябрьском районе явка составила 13,04 %, в Железнодорожном – 13,78 %, в Советском - 12,01 %.
На 10.00 проголосовавших было 5 %
. В том числе свой голос отдал глава Бурятии Алексей Цыденов, который курьёзно приехал на выборы без паспорта
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«Байкал-Daily » ведёт онлайн-трансляцию выборов
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Стали известны данные явки на 12 часов дня
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