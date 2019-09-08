Охотнее всего на участки идут жители Октябрьского района города
По данным на 10 часов утра, явка избирателей на выборах мэра Улан-Удэ и депутатов городского совета составила 5 %. За два часа проголосовало 14 584 человека.
Пока лидирует Октябрьский район, где проголосовали 6,1 тысяча граждан. В Железнодорожном на участке пришли 5,5 тысяч человек, в Советском – 2,8 тысяч избирателей.
- Впервые проголосовало 54 улан-удэнца. В возрасте от 18 до 35 лет - 1445 молодых избирателя, - уточнили в мэрии Улан-Удэ.
В городе работают 174 участковых избирательных комиссии. 161 из них - постоянные, 13 открыты в учреждения здравоохранения, исполнения наказаний, домах отдыха и т. д. На 94 УИКах работают комплексы обработки избирательных бюллетеней. На остальных избирательных участках будет применяться технология изготовления бюллетеней с машиночитаемым кодом, которая существенно сокращает время обработки протоколов участковых комиссий.
По официальным данным статистики, правом избирательного голоса обладают 293 тысячи улан-удэнцев.
«Байкал-Daily » ведёт прямую трансляцию выборов.
За два часа в Улан-Удэ проголосовали 5% избирателей
Власть, Фото:
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