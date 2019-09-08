Глава Бурятии приехал на выборы без паспорта

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«Проголосовал, но не сразу. Пришлось подождать, пока привезут паспорт. Поздно вечером 6 августа прилетел с Владивостока. С самолёта сразу на работу, там и оставил паспорт», - прокомментировал пресс-секретарь главы Алексей Фишев.«Байкал-Daily» ведёт прямую трансляцию выборов

Глава Бурятии Алексей Цыденов отдал свой голос на выборах мэра Улан-Удэ и депутатов горсовета. Не обошлось без курьёза. Когда глава вместе с супругой приехал на участок, выяснилось, что забыл паспорт.- Я паспорт на работе забыл, - вспомнил Алексей Цыденов перед входом в участок.