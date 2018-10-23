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Сибирский региональный центр МЧС упразднят

Сибирский региональный центр МЧС упразднят
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Переход на трёхуровневую систему управления завершится до конца 2018 года

МЧС России до конца 2018 года упразднит все свои региональные центры, завершив переход на трёхуровневую систему управления. Об этом сообщил и.о. замглавы МЧС Игорь Кобзев, передаёт ТАСС.

С 1 января 2017 года МЧС России начало переход с четырёхуровневой на трёхуровневую систему управления (министерство - субъект РФ - пожарно-спасательный гарнизон), тогда были упразднены Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный региональные центры (РЦ). Сейчас в системе МЧС четыре региональных центра - Центральный, Южный, Сибирский, которым были переданы функции упразднённых РЦ, а также Северо-Западный.

- До конца 2018 года планируется завершить второй этап этой работы и осуществить переход на трёхуровневую систему управления путём передачи полномочий оставшихся региональных центров Главным управлениям МЧС по субъектам РФ. Приказом МЧС России создана рабочая группа по проведению мероприятий, связанных с ликвидацией региональных центров и их Центров управления в кризисных ситуациях. Её возглавил первый заместитель министра Александр Чуприян, - сообщил Кобзев.

МЧС
 
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