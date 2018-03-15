 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Марта

14 Марта

Популярное

Бато Багдаев получил в лоб бутылкой с водой (видео)

Бато Багдаев получил в лоб бутылкой с водой (видео)
Власть,  Фото:страница Бато Багдаева
После он накричал на соперницу по дебатам: «Идиотка!»

Неожиданной развязкой закончились дебаты, состоявшиеся 14 марта в прямом эфире радиостанции «Маяк». Стороны представляли эксцентричный политик, экс-кандидат в главы Бурятии, ныне доверенное лицо кандидата в президенты России Максима Сурайкина Батодалай Багдаев и доверенное лицо Павла Грудинина Нина Хандарова.

Во время бурных дебатов Бато Багдаев получил в лоб бутылкой с водой.

«Нина Хандарова, доверенное лицо Павла Грудинина, напала на меня на дебатах прямо в прямом эфире радиостанции «Маяк». В ярости кинув в меня бутылку, полную воды. И попала в меня прямо в лоб. От удара я на долю секунды отключился от реальности. Потом началась словесная перепалка», - написал на странице в Facebook Бато Багдаев.

Опубликован на странице Багдаева отрывок видео, снятого уже после кидания бутылки. На нём Бато Багдаев кричит: «Заткнись, идиотка. Идиотка!»

- Во время твоей минуты я молчала, - объясняет ему Нина Хандарова.

- Делай, что хочешь! - кричит в ответ Бато Багдаев. - Представляешь, кидается бутылкой.




По его словам, радиоведущая Людмила Моисеева пыталась прервать эфир и даже вызвать охрану.



выборы дебаты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Баттл, да?»: Глава Бурятии заговорил стихами на фестивале КВН
«Баттл, да?»: Глава Бурятии заговорил стихами на фестивале КВН
Власть, 15.03.2018
Алексей Цыденов на ходу придумал стих с элементами бурятского языка и выступил с речью не по сценарию организаторов
Алексей Цыденов готов вступить в телешоу «Битва за миллиард»
Алексей Цыденов готов вступить в телешоу «Битва за миллиард»
Власть, 15.03.2018
Глава республики ждёт объявления условий телеконкурса для губернаторов
Бато Багдаев получил в лоб бутылкой с водой (видео)
Бато Багдаев получил в лоб бутылкой с водой (видео)
Власть, 15.03.2018
После он накричал на соперницу по дебатам: «Идиотка!»
Алексей Цыденов стал читателем Нацбиблиотеки Бурятии
Алексей Цыденов стал читателем Нацбиблиотеки Бурятии
Власть, 15.03.2018
Читательский билет был вручен главе республики 14 марта в рамках встречи с ветеранами
Главу МВД Бурятии поблагодарили за раскрытие мошенничества на миллион рублей
Главу МВД Бурятии поблагодарили за раскрытие мошенничества на миллион рублей
Власть, 14.03.2018
В адрес министра внутренних дел по Бурятии генерал-майора полиции Олега Кудинова поступила благодарность от сотрудницы Центра занятости населения Улан-Удэ Ольги Бычковой
Пользователям понравилось фото министра спорта Бурятии с русской печью
Пользователям понравилось фото министра спорта Бурятии с русской печью
Власть, 14.03.2018
Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов опубликовал в Instagam забавную фотографию
В Бурятии прекратила работу партия Игоря Бобкова
В Бурятии прекратила работу партия Игоря Бобкова
Власть, 14.03.2018
Минюст исключил две политические партии в Бурятии из списка зарегистрированных
ВККС принимает документы от желающих стать зампредседателя Арбитражного суда Бурятии
Власть, 14.03.2018
Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии трех новых судейских вакансий в ряде судов
Ещё один глава села в Бурятии оштрафован за долгий ответ на заявление
Власть, 14.03.2018
К административной ответственности привлечён глава поселения «Новокижингинск»
Власти Улан-Удэ выслушают мнения подростков о территориях для благоустройства
Власть, 13.03.2018
18 марта в Улан-Удэ состоится рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства
В Забайкальске хотят создать российско-китайскую больницу
Власть, 13.03.2018
Министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов провёл рабочие переговоры с руководством города Маньчжурия
Глава Бурятии открыл фельдшерско-акушерский пункт и школьный спортзал
Глава Бурятии открыл фельдшерско-акушерский пункт и школьный спортзал
Власть, 13.03.2018
В Заиграевском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт и новый школьный спортзал
Министр спорта Бурятии поделился видео с открытия спортивного зала
Власть, 13.03.2018
Сегодня в селе Новый Онохой состоялось открытие нового спортивного зала
Буряад Уласай Загарай аймагта фельдшерскэ-акушерскэ пункт болон тамирай шэнэ байшан нээгдэбэ
Власть, 13.03.2018
Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Загарай аймаг гаража, Доодо Тальцы нютагта фельдшерскэ-акушерскэ пункт болон Шэнэ Онохойдо тамирай байшанай нээлгын баяр ёһололдо хабаадаба

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Кадастровой палате Бурятии начала работу Школа электронных услуг
28.02.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Верховный суд РФ о Плохая дорога vs ПДД
26.02.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Что делать жителям Бурятии, если их недвижимость зарегистрировали с ошибкой
23.01.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Судьба словно бабочка
17.01.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Маньяк Попков в Ангарске. В Улан-Удэ невозможен?
12.01.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
В Бурятии на 91% выполнена целевая модель по кадастровому учету
22.12.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Андрей+папа VS школа №25. Соловьёв и Синяя птица Молодцы или ...?
04.12.2017
Загрузка...
^