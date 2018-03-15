Бато Багдаев получил в лоб бутылкой с водой (видео)













По его словам, радиоведущая Людмила Моисеева пыталась прервать эфир и даже вызвать охрану.









Неожиданной развязкой закончились дебаты, состоявшиеся 14 марта в прямом эфире радиостанции «Маяк». Стороны представляли эксцентричный политик, экс-кандидат в главы Бурятии, ныне доверенное лицо кандидата в президенты России Максима Сурайкина Батодалай Багдаев и доверенное лицо Павла Грудинина Нина Хандарова.Во время бурных дебатов Бато Багдаев получил в лоб бутылкой с водой.«Нина Хандарова, доверенное лицо Павла Грудинина, напала на меня на дебатах прямо в прямом эфире радиостанции «Маяк». В ярости кинув в меня бутылку, полную воды. И попала в меня прямо в лоб. От удара я на долю секунды отключился от реальности. Потом началась словесная перепалка», - написал на странице в Facebook Бато Багдаев.Опубликован на странице Багдаева отрывок видео, снятого уже после кидания бутылки. На нём Бато Багдаев кричит: «Заткнись, идиотка. Идиотка!»- Во время твоей минуты я молчала, - объясняет ему Нина Хандарова.- Делай, что хочешь! - кричит в ответ Бато Багдаев. - Представляешь, кидается бутылкой.