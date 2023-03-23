В Бурятии сельчане взбунтовались против сотовой вышки около детского сада











Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2021 года жители улан-удэнского микрорайона ПВЗ устроили народный сход из-за появившейся сотовой вышке в сквере «Радуга» . Её воздвигли буквально за ночь. После массовых возмущений улан-удэнцам пообещали, что в парках и на детских площадках такого больше не повторится.

Эта история произошла в селе Читкан в Баргузинском районе Бурятии. Местных жителей встревожило строительство вышки сотовой связи прямо возле детского садика. Они решили, что такое соседство может быть очень опасно для всех и, в первую очередь – для ребятишек.Инициативная группа из Читкана решила пожаловаться своему депутату на сооружение, которое начали возводить, в общем-то, без их согласия. Под обращением к народному избраннику собрали 130 подписей.Депутат, в свою очередь, встретился с руководством компании. Там пошли навстречу и 23 марта в письменном виде известили парламентария, что решили приостановить работы по монтажу оборудования до получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение базовой станции. Об этом сообщили в общественной приёмной Бурятии.