Сотрудник ЗАГСа рассказала осуждённым Улан-Удэ о браке и разводе

Надежда Сучкова побывала в СИЗО



Осуждённых отряда хозяйственного обслуживания улан-удэнского СИЗО №1 посетил начальник Улан-Удэнского городского отдела управления ЗАГС Надежда Сучкова.



Она провела лекцию по вопросам брачно-семейных отношений и порядка оформления соответствующих документов. Также она раскрыла вопросы порядка вступления в брак и бракоразводных процессов в местах лишения свободы.



В пресс-службе УФСИН по Бурятии отметили, что осуждённые активно задавали вопросы.

