05 февраля

04 февраля

Популярное

В столице Бурятии продолжается упорная борьба со снегом

В столице Бурятии продолжается упорная борьба со снегом
Общество,  Фото:КГХ
Его вовсю убирают с крыш многоэтажек

В Улан-Удэ продолжают бороться со снегом. Накануне сотрудники двух управляющих компаний очистили от него кровли нескольких домов – на улице Ключевская, 2а, Жердева, 5 и 7 и в 113 микрорайоне, сообщили в администрации Октябрьского района.

- При сходе снег и лёд могут нанести серьёзный ущерб прохожим или имуществу, поэтому мы контролируем своевременность работ по очистке кровель, – отметил замначальника управления по развитию территории и жизнеобеспечению Зорикто Гадьянэ.

Сотрудники «управляшек» приводят в порядок и придомовые территории. Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек улан-удэнцы могут, позвонив в управление административного контроля комитета городского хозяйства по номеру 37-72-52.
снег благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ провели первенство по интеллектуальным играм
В Улан-Удэ провели первенство по интеллектуальным играм
Общество, 05.02.2024
Победителем стала команда из школы №25
В Бурятии участница трудового фронта отметила 95-летний юбилей
В Бурятии участница трудового фронта отметила 95-летний юбилей
Общество, 05.02.2024
Именинница проживает в Кабанском районе
Лучники Бурятии выиграли 3 «золота» первенства России
Лучники Бурятии выиграли 3 «золота» первенства России
Общество, 05.02.2024
Всего на турнире спортсмены заняли 6 призовых мест
В Улан-Удэ на Мокрова не будет холодной воды
В Улан-Удэ на Мокрова не будет холодной воды
Общество, 05.02.2024
Водоснабжение отключат на 8 часов
В городе Бурятии открыли амбулаторию после капремонта
В городе Бурятии открыли амбулаторию после капремонта
Общество, 05.02.2024
Из федеральных и республиканских средств было выделено более 80 млн рублей
В столице Бурятии продолжается упорная борьба со снегом
В столице Бурятии продолжается упорная борьба со снегом
Общество, 05.02.2024
Его вовсю убирают с крыш многоэтажек
В Улан-Удэ завершили погружение свай на опорах путепровода моста через Уду
В Улан-Удэ завершили погружение свай на опорах путепровода моста через Уду
Общество, 05.02.2024
Строители приближаются к производству работ по тоннелю под железной дорогой. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с места строительства
В Бурятии закроется МФЦ
В Бурятии закроется МФЦ
Общество, 05.02.2024
Режим его работы изменится в Сагаалган

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^