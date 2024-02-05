Его вовсю убирают с крыш многоэтажек
В Улан-Удэ продолжают бороться со снегом. Накануне сотрудники двух управляющих компаний очистили от него кровли нескольких домов – на улице Ключевская, 2а, Жердева, 5 и 7 и в 113 микрорайоне, сообщили в администрации Октябрьского района.
- При сходе снег и лёд могут нанести серьёзный ущерб прохожим или имуществу, поэтому мы контролируем своевременность работ по очистке кровель, – отметил замначальника управления по развитию территории и жизнеобеспечению Зорикто Гадьянэ.
Сотрудники «управляшек» приводят в порядок и придомовые территории. Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек улан-удэнцы могут, позвонив в управление административного контроля комитета городского хозяйства по номеру 37-72-52.
В столице Бурятии продолжается упорная борьба со снегом
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