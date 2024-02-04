04 февраля

03 февраля

02 февраля

Популярное

Дмитрий Пучков «Гоблин» выдал свою версию возрождения дацана в Санкт-Петербурге

Дмитрий Пучков «Гоблин» выдал свою версию возрождения дацана в Санкт-Петербурге
Общество, 

«Бурятские ламы выгнали Гребенщикова*»

Ведущий программы «Изолента живьём» (16+) на радио «Спутник» попросил переводчика, публициста, блогера, бывшего оперативника милиции Дмитрий Пучкова прокомментировать одно из заявлений рок-музыканта, а ныне ещё эмигранта и иноагента Бориса Гребенщикова*. Вопрос поступил от слушателя программы:

«БГ (Борис Гребенщиков – ред.*) недавно выдал умную в кавычках мысль: «Он ни за какой не за границей, так как границ не существует. Их видят только те, кто живёт в бараке. А за бараком единый мир, в котором живут нормальные люди. У которых просто разная культура» Как бы вы прокомментировали этот бред?»

Дмитрий Пучков, прославившийся в 90-е годы XX века на всю страну переводом и озвучиванием иностранных фильмов, дал жёсткий ответ:

- Либеральный дурачок, которым он был изначально и таковым остаётся по сегодняшний день. Если у тебя жизнь сложилась так, что примерно в 18-19 лет ты обнаружил в себе дар стихосложения, такое бывает, и научился бренчать под гитарку, блея козлетоном, то как-то сомнительно: «А что ты ещё в жизни видел?». Как ты ухитряешься давать все эти советы какой-то вселенской идиотии? «Ты дурачок?» – «Да, дурачок!». Это не обсуждается. Ещё большие дурачки те, кто этого барана, блеющего, слушает.

«Ты (Гребенщиков* – ред.) буддист?» - задал в эфире вопрос Дмитрий Пучков. И рассказал о петербургском дацане.

- В Питере же у нас есть дацан. Вот там сидели такие дегенераты, Гребенщиков* и его друзья, какой-то ** занимались и ** транслировали. После чего туда приехали нормальные бурятские буддисты, начистили всем тупые хари, выкинули их оттуда. И теперь там нормальный буддийский дацан, который не имеет никакого отношения к бреду, исторгаемому Гребенщиковым* .

Пучков напомнил, что лидер группы «Аквариум»» и «его друг Макаревич* » ездили на Украину, проповедовали тезис, что «музыка превыше всего»:

- Гниды либеральные, предатели, изменники Родины. Как только что-то поменялось, тут же побежали на Запад, всё предали, всё продали.

Отметим, что в 2020 году, когда отмечалось 105-летие со дня открытие дацана в Санкт-Петербурге, Борис Гребенщиков*  сказал несколько тёплых слов об этом храме. У него другая версия отношений с дацаном в Петербурге::

- Когда я оказался волею судеб причастен к буддизму в России, каким-то образом (то ли кто-то из дацана связался со мной, то ли я пошёл узнавать, что там сейчас происходит) я открыл для себя эту тихую прекрасную гавань. Тибет у нас здесь дома, за углом. И обрадовало меня это очень сильно, и какое-то время мы очень близко - не то, чтобы сотрудничали, но делали какое-то одно дело. Сейчас они (буддийская община - ред.) уже стоят крепко на ногах, а тогда мы по счастью могли им хоть как-то помочь. И я до сих пор радуюсь, что так случилось. Тот факт, что у нас в городе есть самый большой тибетский храм в Европе, и построен он был благодаря императору, которого буддисты считали воплощением Белой Тары, как известно, - всё это сошлось, и храм на самом деле оказался чудом.

Справка:

Санкт-Петербургский буддийский храм был построен в 1909-1915 гг. по инициативе бурятского ламы и учёного Агвана Доржиева. Храм был освящён 10 августа 1915 года.

В годы гражданской войны дацан подвергся погрому и утратил большую часть своих реликвий и культовых принадлежностей.

В 1922-1937 гг. храмовая усадьба принадлежала Тибето-монгольской миссии в СССР, находившейся под покровительством наркомата по иностранным делам. В 1938 году (после ареста лам и ликвидации миссии) здание храма и два жилых дома при нём были муниципализированы, предметы культа переданы в Музей истории религии и атеизма. В последующие годы (вплоть до конца 1980-х) в храме размещались физкультурная база, военная радиостанция, лаборатории Зоологического института АН СССР.

В июле 1990 года решением исполкома Ленгорсовета храм передали Ленинградскому обществу буддистов. В 1991 году получил своё нынешнее название - дацан «Гунзэчойнэй».

Является дацаном Буддийской традиционной Сангхи России.

*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.


СВО дацан буддизм Санкт-Петербург БТСР

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лидер российских буддистов пообещал «заводной» год
Лидер российских буддистов пообещал «заводной» год
Общество, 04.02.2024
Хамбо Лама дал ещё один прогноз на високосный 2024-ый
Русский драмтеатр в Улан-Удэ впервые покажет «Очень простую историю»
Русский драмтеатр в Улан-Удэ впервые покажет «Очень простую историю»
Общество, 04.02.2024
Режиссёром-постановщиком стал художественный руководитель Дмитровского драматического театра
Бурятский борец завоевал медаль с якутскими бриллиантами
Бурятский борец завоевал медаль с якутскими бриллиантами
Общество, 04.02.2024
Балдан Цыжипов стал абсолютным чемпионом всероссийского турнира
В Бурятии немного потеплеет
В Бурятии немного потеплеет
Общество, 04.02.2024
Днём в Улан-Удэ 19 градусов мороза
Первый флешмоб в национальных костюмах в Улан-Удэ собрал более 400 человек
Первый флешмоб в национальных костюмах в Улан-Удэ собрал более 400 человек
Общество, 03.02.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
Жительница Бурятии через суд вернёт двухмиллионный долг
Жительница Бурятии через суд вернёт двухмиллионный долг
Общество, 03.02.2024
Женщина обещала вернуть крупную сумму денег через месяц, но не получилось 
В Улан-Удэ изменится схема маршрута автобуса №95
В Улан-Удэ изменится схема маршрута автобуса №95
Общество, 03.02.2024
Она начнёт действовать с понедельника 
Было – стало: Студент без хвоста
Было – стало: Студент без хвоста
Общество, 03.02.2024
На исчезновение хвостатого друга обратил внимание фотограф Сергей Тарасенко 
Мошенники создали клон страницы главы Бурятии в Telegram
Мошенники создали клон страницы главы Бурятии в Telegram
Общество, 03.02.2024
«Не верьте негодяям!» - призывает Алексей Цыденов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^