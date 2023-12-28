У юбиляров девять внуков и восемь правнуков
В Иркутской области жители деревни Шеметова – семейная пара Полуэктовых Павла Андрияновича и Веры Григорьевны – в этом году отметили 70 лет совместной жизни. Супругов поздравили представители отдела по Качугскому району службы ЗАГС области, администраций Качугского района и Белоусовского сельского поселения.
Павлу Андрияновичу – 90 лет, Вере Григорьевне – 88. Всю свою жизнь Полуэктовы посвятили сельскому хозяйству, он знатный механизатор, она доярка.
- У супругов четверо детей, два сына и две дочери, девять внуков и восемь правнуков, которые каждое лето ждут с нетерпением каникул, чтобы уехать к бабушке с дедушкой в деревню, - сообщает служба ЗАГС Иркутской области.
В Иркутской области супругов поздравили с 70-летием семейной жизни
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