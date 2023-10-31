В Бурятии больного туберкулёзом госпитализировали принудительно

Сам он уклонялся от лечения



Судебные приставы Иволгинского района принудительно госпитализировали больного туберкулёзом. 38-летний местный житель уклонялся от лечения и представлял опасность для окружающих.



На основании исполнительного документа, выданного Иволгинским районным судом, мужчина был доставлен в республиканский противотуберкулёзный диспансер в Улан-Удэ. Ему предстоит пройти обследование и длительный курс лечения от инфекционного заболевания.



- Судебные решения о принудительной госпитализации подлежат немедленному исполнению, чтобы обезопасить жителей республики. С начала 2023 года судебными приставами были принудительно госпитализированы девять человек, - сообщил судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.









