Сам он уклонялся от лечения
Судебные приставы Иволгинского района принудительно госпитализировали больного туберкулёзом. 38-летний местный житель уклонялся от лечения и представлял опасность для окружающих.
На основании исполнительного документа, выданного Иволгинским районным судом, мужчина был доставлен в республиканский противотуберкулёзный диспансер в Улан-Удэ. Ему предстоит пройти обследование и длительный курс лечения от инфекционного заболевания.
- Судебные решения о принудительной госпитализации подлежат немедленному исполнению, чтобы обезопасить жителей республики. С начала 2023 года судебными приставами были принудительно госпитализированы девять человек, - сообщил судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.
В Бурятии больного туберкулёзом госпитализировали принудительно
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