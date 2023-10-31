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В пригородном посёлке Бурятии неумолимо разрастается стихийная свалка

В пригородном посёлке Бурятии неумолимо разрастается стихийная свалка
Общество,  Фото:ОНФ
Местные власти не ликвидировали её, проигнорировав решение суда

В региональном отделении Народного фронта обратили внимание на стихийную свалку в заиграевском посёлке Онохой. Прокуратура взялась за неё ещё в прошлом году. Тогда надзорное ведомство через суд потребовало от местных властей разобраться с горами мусора.

На это чиновникам отвели полгода. Срок уже истёк, а несанкционированный полигон так и не ликвидировали.

Сейчас свалка занимает площадь в 20 гектаров. Со слов местных жителей, туда вовсю свозят отходы.

- Мы обратились в природоохранную прокуратуру. Просим принять меры по неисполнению судебного решения, – заявили накануне в официальном telegram-канале Народного фронта в Бурятии.

свалка мусор ОНФ

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