Местные власти не ликвидировали её, проигнорировав решение суда
В региональном отделении Народного фронта обратили внимание на стихийную свалку в заиграевском посёлке Онохой. Прокуратура взялась за неё ещё в прошлом году. Тогда надзорное ведомство через суд потребовало от местных властей разобраться с горами мусора.
На это чиновникам отвели полгода. Срок уже истёк, а несанкционированный полигон так и не ликвидировали.
Сейчас свалка занимает площадь в 20 гектаров. Со слов местных жителей, туда вовсю свозят отходы.
- Мы обратились в природоохранную прокуратуру. Просим принять меры по неисполнению судебного решения, – заявили накануне в официальном telegram-канале Народного фронта в Бурятии.
В пригородном посёлке Бурятии неумолимо разрастается стихийная свалка
Общество, Фото:
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