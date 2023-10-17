В Улан-Удэ прошёл турнир по самбо памяти росгвардейца Амгалана Санжиева







- Я приветствую всех участников на соревнованиях по самбо памяти моего ученика Болота Базарова и моего младшего брата Амгалана Санжиева, – поприветствовал собравшихся Тумэн Санжиев. – Амгалан был хорошим сыном, братом, отличным отцом, любящим и любимым мужем. Он постоянно повышал свою квалификацию, получил статус спортивного судьи всероссийской категории, был арбитром на многих соревнованиях, в том числе главным судьёй Чемпионата Восточного военного округа. Желаю всем участникам первенства честной и бескомпромиссной борьбы.





В соревнованиях приняли участие воспитанники школ олимпийского резерва столицы Бурятии, Кабанского района, спортивных школ самбо городов Улан-Удэ, Кяхты и Гусиноозерска, Иволгинского района.



Юные самбисты в каждой весовой категории были награждены кубками, медалями и дипломами, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



- Я приветствую всех участников на соревнованиях по самбо памяти моего ученика Болота Базарова и моего младшего брата Амгалана Санжиева, – поприветствовал собравшихся Тумэн Санжиев. – Амгалан был хорошим сыном, братом, отличным отцом, любящим и любимым мужем. Он постоянно повышал свою квалификацию, получил статус спортивного судьи всероссийской категории, был арбитром на многих соревнованиях, в том числе главным судьёй Чемпионата Восточного военного округа. Желаю всем участникам первенства честной и бескомпромиссной борьбы.





















Первенство города Улан-Удэ по самбо, посвящённое памяти судьи всероссийской категории, мастера спорта России по самбо Амгалана Санжиева, прошло в Республиканском физкультурно-спортивном комплексе. В соревнованиях принимали участие юноши 2006-2008 годов рождения в девяти весовых категориях.Также в этот день прошёл республиканский турнир по спортивному самбо среди мужчин памяти мастера спорта России по самбо, чемпиона Азии сотрудника УФСИН Болота Базарова.Открытие соревнований началось с показательного выступления юных самбистов и песни «Мы ушли» в исполнении росгвардейца Дениса Иванова.Начальник управления по физической культуре и спорту Улан-Удэ Андрей Дзюбенко поздравил всех участников соревнований с праздником спорта.- Самбо – это универсальный вид спорта. Самбисты выполняют свой долг, работая в органах МВД и Росгвардии, на специальной военной операции, защищая мирных жителей, – отметил Андрей Дзюбенко. – Огромная благодарность всем организаторам турнира за патриотическую работу, за тех парней, что вы воспитали и воспитываете благодаря самбо. Всем участникам желаю хороших выступлений и побед.Рассказал о своём коллеге, заместителе командира батальона вневедомственной охраны по Улан-Удэ майоре полиции Амгалане Санжиеве заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Бурятии Евгений Буинов.- Амгалан Санжиев для меня был не только коллегой, но и другом. Он всегда работал над собой, стремился к большему, всегда шёл вперёд, – сказал Евгений Буинов. – Вскоре после поступления на службу Амгалана Ширапжалсановича назначили заместителем командира батальона вневедомственной охраны. Он имел все качества командира, был примером для подражания, воспитал не одно поколение молодых сотрудников, которые сейчас применяют на практике тот опыт, что им передал Амгалан. Желаю всем участникам победы, добавить опыт турнира в копилку своего мастерства и пусть победит сильнейший!После слово предоставили вице-президенту федерации самбо Бурятии, заслуженному работнику физической культуры Российской Федерации Тумэну Санжиеву – старшему брату Амгалана.