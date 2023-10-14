В Иркутской области впервые вручили знаки «Отцовская доблесть»

Их получили многодетные отцы
Накануне Дня отца, который с 2021 года отмечается в России в третье воскресенье октября, в Иркутской области впервые вручили почётные знаки «Отцовская доблесть». Награда учреждена в прошлом году указом губернатора региона.
С 2023 года почётным знаком ежегодно будут награждаться десять мужчин, постоянно или преимущественно проживающих на территории Иркутской области не менее десяти лет, занимающихся общественной деятельностью, достойно воспитывающих (воспитавших) трех и более детей, включая усыновлённых или находящихся не менее пяти лет под опекой, при достижении третьим ребёнком возраста семи лет и при наличии в живых остальных детей. Поощрение почётным знаком происходит на конкурсной основе.
На рассмотрение конкурсной комиссии поступили документы на 53 претендентов. По результатам отбора почётный знак получили:
- Владимир Бичёвин из Иркутска, в семье которого воспитываются девять детей;
- Дмитрий Дубровский из Куйтунского района, воспитывающему шесть детей;
- Андрей Коновалов из Зимы, воспитавшему шесть детей;
- Вадим Кучаров из Усолья-Сибирского, в семье которого трое детей;
- Тимофей Магданов из Эхирит-Булагатского района, который воспитал семь детей;
- Алексей П. из Шелеховского района, в семье которого четверо родных детей и десять приёмных, один из которых, будучи участником СВО, погиб;
- Николай Родин из Заларинского района, в семье воспитывается семь детей;
- Михаил Р. из Ольхонского района, воспитывающий шесть родных и двое приёмных детей;
- Владимир С. из Казачинско-Ленского района, в семье которого воспитывается шесть родных детей и трое приёмных;
- Владимир Цыренов из Баяндаевского района, воспитывающий шесть детей.
Кроме этого, к почётному знаку положена единовременная выплата 150 тысяч рублей.
- Также в зале правительства Иркутской области вручили медаль общественного признания «Отец солдата». Медаль получил Николай Г. – отец четверых детей из Заларинского района. Один из сыновей в настоящее время участвует в специальной военной операции, награждён государственными наградами – медалью «За отвагу» и медалью «За боевые заслуги»., - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области впервые вручили знаки «Отцовская доблесть»
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