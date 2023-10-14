14 октября

13 октября

Популярное

В Иркутской области впервые вручили знаки «Отцовская доблесть»

В Иркутской области впервые вручили знаки «Отцовская доблесть»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Их получили многодетные отцы

Накануне Дня отца, который с 2021 года отмечается в России в третье воскресенье октября, в Иркутской области впервые вручили почётные знаки «Отцовская доблесть». Награда учреждена в прошлом году указом губернатора региона.

С 2023 года почётным знаком ежегодно будут награждаться десять мужчин, постоянно или преимущественно проживающих на территории Иркутской области не менее десяти лет, занимающихся общественной деятельностью, достойно воспитывающих (воспитавших) трех и более детей, включая усыновлённых или находящихся не менее пяти лет под опекой, при достижении третьим ребёнком возраста семи лет и при наличии в живых остальных детей. Поощрение почётным знаком происходит на конкурсной основе.

На рассмотрение конкурсной комиссии поступили документы на 53 претендентов. По результатам отбора почётный знак получили:
- Владимир Бичёвин из Иркутска, в семье которого воспитываются девять детей;
- Дмитрий Дубровский из Куйтунского района, воспитывающему шесть детей;
- Андрей Коновалов из Зимы, воспитавшему шесть детей;
- Вадим Кучаров из Усолья-Сибирского, в семье которого трое детей;
- Тимофей Магданов из Эхирит-Булагатского района, который воспитал семь детей;
- Алексей П. из Шелеховского района, в семье которого четверо родных детей и десять приёмных, один из которых, будучи участником СВО, погиб;
- Николай Родин из Заларинского района, в семье воспитывается семь детей;
- Михаил Р. из Ольхонского района, воспитывающий шесть родных и двое приёмных детей;
- Владимир С. из Казачинско-Ленского района, в семье которого воспитывается шесть родных детей и трое приёмных;
- Владимир Цыренов из Баяндаевского района, воспитывающий шесть детей.

Кроме этого, к почётному знаку положена единовременная выплата 150 тысяч рублей.

- Также в зале правительства Иркутской области вручили медаль общественного признания «Отец солдата». Медаль получил Николай Г. – отец четверых детей из Заларинского района. Один из сыновей в настоящее время участвует в специальной военной операции, награждён государственными наградами – медалью «За отвагу» и медалью «За боевые заслуги»., - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.


Иркутская область почётный знак отцы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии отсудил более 200 тысяч у бывших работодателей
Житель Бурятии отсудил более 200 тысяч у бывших работодателей
Общество, 14.10.2023
Он взыскал компенсацию морального вреда за профзаболевания
В улусе Бурятии строят дом культуры
В улусе Бурятии строят дом культуры
Общество, 14.10.2023
Работы завершат в августе следующего года
Пасмурная и промозглая погода прогнозируется в Бурятии
Пасмурная и промозглая погода прогнозируется в Бурятии
Общество, 14.10.2023
Ожидается мокрый снег и холодный ветер
В школах Бурятии пройдёт турнир по киберспорту
В школах Бурятии пройдёт турнир по киберспорту
Общество, 13.10.2023
Учащиеся посоревнуются в пяти видах состязаний
Молодёжный этнофорум объединил студентов Бурятии
Молодёжный этнофорум объединил студентов Бурятии
Общество, 13.10.2023
В его работе приняло участие более 250 участников
В Бурятии завершилось первенство по баскетболу
В Бурятии завершилось первенство по баскетболу
Общество, 13.10.2023
На соревнованиях успешно выступили спортсмены Улан-Удэ и Северо-Байкальского района
В Бурятии вручили медали ветеранам дорожной отрасли
В Бурятии вручили медали ветеранам дорожной отрасли
Общество, 13.10.2023
Они 35 лет посвятили строительству дорог
В Кяхте строят масштабный объект
В Кяхте строят масштабный объект
Общество, 13.10.2023
Работы завершат в конце 2024 года
В Бурятии доремонтируют 6 километров дороги в Баргузинском районе
В Бурятии доремонтируют 6 километров дороги в Баргузинском районе
Общество, 13.10.2023
Для окончания ремонта определён новый подрядчик
В Иркутске появилась стела «Октябрьский округ»
В Иркутске появилась стела «Октябрьский округ»
Общество, 13.10.2023
Горожане и горсти города будут знать, откуда начинается округ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^