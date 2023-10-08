«Это было прикольно»»: Знаменитый художник из Бурятии показал свои новые работы



Известный художник из Бурятии Зорикто Доржиев разместил в соцсетях видео, в котором показал несколько своих новых графических работ. Эскизы он начал постить с сентября, но названия ни у одного из них всё это время не было.



Позже наш земляк решил подключить подписчиков. Интернет-пользователи начали охотно придумывать собственные варианты, которые публиковали под каждым творением мастера.



Всего набрало более 60-ти. В итоге всю серию из четырёх работ назвали «Анима», а сами произведения – «Цветение», «Оазис», «Течение» и «Пробуждение». Правда, некоторые предложения «претерпели адаптацию».



- Спасибо всем большое за присланные варианты названий. Это было прикольно, – поблагодарил Зорикто подписчиков.



