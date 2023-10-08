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«Это было прикольно»»: Знаменитый художник из Бурятии показал свои новые работы

«Это было прикольно»»: Знаменитый художник из Бурятии показал свои новые работы
Общество,  Фото:личная страница З. Доржиева в соцсетях
Названия для них Зорикто Доржиеву помогли придумать подписчики

Известный художник из Бурятии Зорикто Доржиев разместил в соцсетях видео, в котором показал несколько своих новых графических работ. Эскизы он начал постить с сентября, но названия ни у одного из них всё это время не было.

Позже наш земляк решил подключить подписчиков. Интернет-пользователи начали охотно придумывать собственные варианты, которые публиковали под каждым творением мастера.
 
Всего набрало более 60-ти. В итоге всю серию из четырёх работ назвали «Анима», а сами произведения – «Цветение», «Оазис», «Течение» и «Пробуждение». Правда, некоторые предложения «претерпели адаптацию».

- Спасибо всем большое за присланные варианты названий. Это было прикольно, – поблагодарил Зорикто подписчиков.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на стене гостиницы в центре Улан-Удэ появился 40-метровый мурал Доржиева. Центр бурятской столицы украшает ещё одно его творение – фреска в переулке Намжила Нимбуева, между домом № 63 на улице Ленина и зданием Народного Хурала. Мастер создал её по мотивам произведения поэта «Утренний намаз». 
Зорикто Доржиев художники соцсети

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