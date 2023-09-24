В Улан-Удэ театр русской драмы показал цифровой математический велодетектив

Состоялась премьера спектакля «Исчезнувший велосипедист»

22 сентября «Байкал-Daily» побывал на малой сцене Государственного Русского драматического театра имени Николая Бестужева. Там давали детективную задачу по математике. Для взрослых.

Не понимаем родителей, которые приводят младших школьников на премьеру постановки с ограничением 16+. «Эти цифры не просто так ставят, **!» - так мог бы им высказать в сердцах полубухой следователь, собственно, главный герой пьесы «Исчезнувший велосипедист». Спектакль по пьесе дальневосточного драматурга Константина Костенко (1966 – 2019 гг.) явно не детский. Мало того, что герои курят! Они ещё ведь и убивают друг друга! Да разбрасываются совсем недетскими мыслями и выражениями!

Хотя действие и разворачивается на странице учебника математики для пятого класса. Это для школьников лет 11-12, кажется. Но «Исчезнувший велосипедист» не для детских ушей. Строго 16+. Хотя мелким, если честно, в итоге понравилось.

Однако с самого начала пьесы понятно, что ничего сперва не понятно. Ясно, что всё происходит в цифровом пространстве. Точнее, среди задач почти до конца оцифрованного учебника. На сцене он виртуальный. Уже интересно. Понятно, что исчез велосипедист из одной задачки. Не дошёл из своего пункта Б до пункта С, где должен был в очередной раз встретиться с пешеходом из пункта А. Оставил только сломанный велик и окровавленную перчатку. Следак ищет его вместе с пешеходом (Александр Чурбанов) из этой же задачи, пересекаясь с героями других заданий. Они опрашивают мать пропавшего (Алёна Байбородина), его непутёвого брата (Геннадий Попов), бармена (Александр Фатеев), проститутку (Анастасия Турушева), второго велосипедиста (Иван Кузнецов)... Кузнецов, кстати, несмотря на две роли второго плана (он ещё в постановке и Квадратный корень!), весьма понравился зрителям. (Среди них на премьере присутствовала супруга главы Бурятии Ирина Цыденова. Говорят, ходит на премьеры во все театры Улан-Удэ…)

Следователь с пешеходом в итоге выясняют, что велосипедист вышел за рамки: он рискнул взять себе человеческое имя Джонни. И вообще имел нетипичные для безымянных героев задачника увлечения. Например, внаглую изучал труды австрийского философа Людвига Витгенштейна. Спорные цитаты из трудов последнего звучат на протяжении всего полуторачасового спектакля.

Следователь, которого за пределами малой сцены Русдрама зовут Александр Ильин, вывозит на себе весь математический детектив. Это главная роль. Его похмельный образ: некая смесь Глухаря из одноимённого сериала и придурка-сыщика Гнездилова тоже из нтвшного сериала «Пёс». Кто не смотрел: в общем, пародия на мента из убойного отдела… Ильин каждую минут привлекал к себе внимание всех семидесяти зрителей малой сцены Русдрама. Даже присутствовавших на первом показе детей.

Морали в пьесе вроде нет. Всё ведь просто, как ни поверни: в задачке, повторим, из точки А в точку Б движется пешеход, который должен встретить велосипедиста. Тот исчезает, и начинается уже детектив. Ведь всё просто. Но развязка неожиданная. Подтекст тоже есть. Увидите сами.

Велосипедист, как нам показалось, попытался вырваться из ограничений и условностей, которые предполагает существование в рамках учебника математики для средней школы. Он попытался немного пожить по-настоящему. Цена этой попытки – его собственная жизнь. А есть ли какая-то жизнь за пределами учебника, мы можем только предполагать.

Вроде бы абсурд. Но на премьерном показе он понравился публике. Думаем, пьеса «Исчезнувший велосипедист» на малой сцене ГРДТ имени Николая Бестужева взыскательному зрителю «зайдёт». Она имеет все шансы, в том числе и из-за довольно навороченных сценических, звуковых и видеоэффектов, продержаться в репертуаре Русдрама не один сезон.





Возрастное ограничение 16+