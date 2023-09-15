Огород жителя Улан-Удэ атаковало опасное растение-паразит

Общество, Фото: управление Россельхознадзора по Иркутской области и РБ

Там пришлось установить карантинную зону



В управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии обратился житель Улан-Удэ. Он обнаружил на грядке площадью примерно в 4 квадратных метра в своём огороде некие сорные растения. Эксперты провели контрольно-надзорное мероприятие, в ходе которого отобрали стебли с цветками. Их направили в Байкальский филиал Всероссийского центра карантина растений.



После исследований выяснилось, что это сорное растение – повилика – с жизнеспособными семенами, включённое в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.



Опасный очаг своевременно локализовали. Специалисты, руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 19 федерального закона «О карантине растений», решили ввести на участке улан-удэнца карантинный фитосанитарный режим и установить карантинную фитосанитарную зону. Владельцу огорода, который захватило растение-паразит, дали рекомендации по борьбе с ним.

