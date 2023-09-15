Там пришлось установить карантинную зону
В управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии обратился житель Улан-Удэ. Он обнаружил на грядке площадью примерно в 4 квадратных метра в своём огороде некие сорные растения. Эксперты провели контрольно-надзорное мероприятие, в ходе которого отобрали стебли с цветками. Их направили в Байкальский филиал Всероссийского центра карантина растений.
После исследований выяснилось, что это сорное растение – повилика – с жизнеспособными семенами, включённое в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.
Опасный очаг своевременно локализовали. Специалисты, руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 19 федерального закона «О карантине растений», решили ввести на участке улан-удэнца карантинный фитосанитарный режим и установить карантинную фитосанитарную зону. Владельцу огорода, который захватило растение-паразит, дали рекомендации по борьбе с ним.
Огород жителя Улан-Удэ атаковало опасное растение-паразит
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Теперь местные жители утопают в лужах и грязи
В Минсоцзащиты заверили, что их никто не лишится
Саженцы посадили вблизи села Усть-Эгита
Мужчине так и не пришёл ответ на запрос
Сибирский углозуб может пережить заморозку
Там появятся тематическая фотозона и десять скамеек
Они появились в пригороде и в Улан-Удэ
Родители дошколят считают, что ими манипулируют через представления
Мимо опасных конструкций постоянно ходят дети
Школьникам приходится прятаться от огромных псов
Дети убрали мусор, оставленный взрослыми
Пострадавшая дошла до Верховного суда республики
Его посмертно наградили орденом Мужества
ХВС отключат до утра в Октябрьском районе
Родители младшеклассников заявили, что их заставляют покупать учебники и рабочие тетради за свой счёт