13 сентября

12 сентября

Популярное

Названы самые популярные направления Прибайкальского нацпарка

Названы самые популярные направления Прибайкальского нацпарка
Общество,  Фото:pixabay.com
Лидером стало посещение северного Ольхона

В Иркутской области назвали самые популярные туристические направления в Прибайкальском национальном парке. Они остались неизменны. «Пьедестал почёта» по итогам летнего сезона текущего года достался маршрутам: «Север острова Ольхон» (40000 человек за три месяца), «Большая Байкальская тропа-1» (13000 человек) и «Юг острова Ольхон» (11000 человек).

Отличия в сравнении с прошлым годом коснулись маршрута «Озеро Сухое». Если в 2022 году за лето его прошли более 7000 человек, то в текущем за три месяца разрешения на Сухое озеро оформили порядка 4500 человек. С таким результатом маршрут занял лишь шестую позицию в списке популярности среди гостей, разделив это место с маршрутом «Кругобайкальская железная дорога» (4400 посетителей за летний сезон).

На четвёртом месте летнего рейтинга Прибайкальского национального парка – маршрут «Бакланий камень – Бугульдейка» (5500 посетителей), на пятом «Акватория пролива Малое Море с островами» (5000 человек).

- Набирает популярность новый туристический маршрут «Исток Ангары». На территории, по которой он проходит, пожелали побывать порядка 400 человек. Это почти в два раза больше, чем в 2022 году. В настоящее время маршрут готовится к официальному открытию: установка навигационных знаков, объектов инфраструктуры и информационных стендов завершена, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Иркутская область национальный парк туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии объявлен конкурс по созданию памятного знака
В Бурятии объявлен конкурс по созданию памятного знака
Общество, 13.09.2023
Эскизы примут от жителей республики в возрасте от 14 до 35 лет
Названы самые популярные направления Прибайкальского нацпарка
Названы самые популярные направления Прибайкальского нацпарка
Общество, 13.09.2023
Лидером стало посещение северного Ольхона
На юге Бурятии почтут божество Очирвани
На юге Бурятии почтут божество Очирвани
Общество, 13.09.2023
Молебен состоится на родине двух первых Пандито Хамбо-лам
В Улан-Удэ стартовало первенство Бурятии по хоккею
В Улан-Удэ стартовало первенство Бурятии по хоккею
Общество, 13.09.2023
Участие принимают команды столицы республики, Северобайкальска, Кабанска и Байкальска
На «Улице Дальнего Востока» представлены работы мастеров и художников Бурятии
На «Улице Дальнего Востока» представлены работы мастеров и художников Бурятии
Общество, 13.09.2023
Для посетителей Восточного экономического форума открыта «Юрта – хранилище традиций»
В Иркутске проходят «Байкальские духовые ассамблеи»
В Иркутске проходят «Байкальские духовые ассамблеи»
Общество, 13.09.2023
Во всероссийском фестивале-конкурсе принимают участие 19 духовых оркестров
В Бурятии 90-летие отпраздновала жительница Большого Куналея
В Бурятии 90-летие отпраздновала жительница Большого Куналея
Общество, 13.09.2023
Юбиляру вручили подарки и поздравления
В райцентре Бурятии наградили долгожителя
В райцентре Бурятии наградили долгожителя
Общество, 13.09.2023
Почётному гражданину района вручили юбилейную медаль
В Бурятии выбрали лучшие школьные лесничества
В Бурятии выбрали лучшие школьные лесничества
Общество, 13.09.2023
Победителями признаны учащиеся Северо-Байкальского района
В Бурятии 101 год исполнилось участнику трудового фронта
В Бурятии 101 год исполнилось участнику трудового фронта
Общество, 13.09.2023
Очередной день рождения отметила долгожитель Селенгинского района
Лучники Бурятии победили на международном турнире
Лучники Бурятии победили на международном турнире
Общество, 13.09.2023
Соревнования проходили в Бресте
«Прославились на всю Россию»: В Бурятии чиновникам нагорело за странное благоустройство сквера
«Прославились на всю Россию»: В Бурятии чиновникам нагорело за странное благоустройство сквера
Общество, 13.09.2023
А власти свалили всё на местных жителей, которые «напридумали на миллионы»
На СВО погиб 31-летний контрактник из Бурятии
На СВО погиб 31-летний контрактник из Бурятии
Общество, 13.09.2023
У него остались жена и трое детей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^