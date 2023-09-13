Названы самые популярные направления Прибайкальского нацпарка

Лидером стало посещение северного Ольхона



В Иркутской области назвали самые популярные туристические направления в Прибайкальском национальном парке. Они остались неизменны. «Пьедестал почёта» по итогам летнего сезона текущего года достался маршрутам: «Север острова Ольхон» (40000 человек за три месяца), «Большая Байкальская тропа-1» (13000 человек) и «Юг острова Ольхон» (11000 человек).



Отличия в сравнении с прошлым годом коснулись маршрута «Озеро Сухое». Если в 2022 году за лето его прошли более 7000 человек, то в текущем за три месяца разрешения на Сухое озеро оформили порядка 4500 человек. С таким результатом маршрут занял лишь шестую позицию в списке популярности среди гостей, разделив это место с маршрутом «Кругобайкальская железная дорога» (4400 посетителей за летний сезон).



На четвёртом месте летнего рейтинга Прибайкальского национального парка – маршрут «Бакланий камень – Бугульдейка» (5500 посетителей), на пятом «Акватория пролива Малое Море с островами» (5000 человек).



- Набирает популярность новый туристический маршрут «Исток Ангары». На территории, по которой он проходит, пожелали побывать порядка 400 человек. Это почти в два раза больше, чем в 2022 году. В настоящее время маршрут готовится к официальному открытию: установка навигационных знаков, объектов инфраструктуры и информационных стендов завершена, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



