Авторы из Бурятии создали книгу для детей Монголии

Он поможет изучить монгольскую письменность



В Улан-Баторе энтузиасты из Бурятии создали и издали книгу для детей Монголии. Новый букварь-учебник по монгольской письменности «Цагаан толгой» (0+) рассчитан не только для детей, но и также для всех интересующихся и желающих овладеть монгольским письмом.



Книга написана на халхасском диалекте монгольского языка. В будущем авторы намерены выпустить подобное издание и на бурятском языке.



Создатели книги также отметили, что её выпустили благодаря поддержке народа дружественной Монголии.



Возрастное ограничение: 0+.

