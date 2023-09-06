Он поможет изучить монгольскую письменность
В Улан-Баторе энтузиасты из Бурятии создали и издали книгу для детей Монголии. Новый букварь-учебник по монгольской письменности «Цагаан толгой» (0+) рассчитан не только для детей, но и также для всех интересующихся и желающих овладеть монгольским письмом.
Книга написана на халхасском диалекте монгольского языка. В будущем авторы намерены выпустить подобное издание и на бурятском языке.
Создатели книги также отметили, что её выпустили благодаря поддержке народа дружественной Монголии.
Возрастное ограничение: 0+.
Авторы из Бурятии создали книгу для детей Монголии
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