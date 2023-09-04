Вовремя она их не оплатила
Бурятские судебные приставы взыскали с уроженки Кабанского района 16 тысяч рублей за неоплаченные штрафы ГИБДД. 37-летняя женщина схлопотала 31 штраф за превышение скорости в Татарстане.
- Помимо штрафов, за неисполнение требований судебного пристава женщине придётся оплатить исполнительский сбор по каждому исполнительному производству, где было допущено несвоевременное погашение задолженности, - сообщили в УФССП по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле судебные приставы взыскали с уроженца Курумканского района 42 штрафа ГИБДД.
Жительница Бурятии получила 31 штраф за превышение скорости в Татарстане
Общество, Фото:
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